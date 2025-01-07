Армия РФ оккупировала три села на Харьковщине и Донбассе - Deep State

Враг оккупировал Лозовую, Ивановку и Шевченко, сообщают аналитики.

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Лозовая оккупирована армией РФ / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, deepstatemap

Кратко:

Армия РФ оккупировала Лозовую, Ивановку и Шевченко

Оккупанты продвинулись в Торецке и к Новой Кругляковке

Российские военные оккупировали село Лозовая в Изюмском районе Харьковской области, а также населенные пункты Ивановка и Шевченко в Донецкой области. Об этом в ночь на 7 января сообщили аналитики мониторингового проекта DeepState.

"Враг оккупировал Лозовую и пытается продвинуться к Новой Кругляковке", - говорится в сообщении.

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Также армия РФ продвинулась в Торецке.

Лозовая / deepstatemap

Ивановка на карте / deepstatemap

Шевченко на карте / deepstatemap

В DeepState ссылаются на опубликованное Главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сырским видео, на котором запечатлено поражение российской колонны, которая проводила штурмовые действия в двух километрах восточнее Новой Кругляковки.

"После определенного затишья происходит активизация врага на разных участках", – говорят аналитики.

Справка. Лозовая – село в Украине, в Боровской поселковой громаде Изюмского района Харьковской области. Население составляет 131 человек. До 2020 орган местного самоуправления – Богуславский сельский совет.

Что говорят в Генштабе ВСУ

Согласно вечерней сводке, опубликованной 6 января, на Харьковском направлении украинские войска отразили три атаки противника в районе Волчанска. Авиаудары КАБами захватчики нанесли по районам населенных пунктов Оришанка, Золочев и Уды.

На Купянском направлении противник трижды проводил штурмы позиций ВСУ в районах Синьковки, Петропавловки и Загрызового. Украинские защитники отразили все атаки.

На Торецком направлении россияне восемь раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления кафиры сконцентрировали вблизи Щербиновки и Торецка.

На Покровском направлении оккупанты 40 раз пытались прорвать оборону неподалеку от населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Сухой Яр, Песчаное, Котлино, Украинка, Ясеново, Новоелизаветовка, Тарасовка, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Новая.

На Кураховском направлении враг также активен – 25 раз атаковал позиции ВСУ вблизи Славянки, Серебряного, Андреевки, Петропавловки, Курахового и Дачного.

Ситуация на фронте - последние новости

Российская оккупационная армия продвинулась возле шести населенных пунктов Донецкой области, а именно - в Торецке, Зеленом, Петропавловке, возле Воздвиженки, Барановки и Песчаного. Об этом в ночь на 6 января сообщили аналитики мониторингового проекта DeepState.

Аналитики Института изучения войны писали, что с конца декабря российская оккупационная армия активизировала наступление к востоку от Покровска Донецкой области. Это может свидетельствовать о том, что командование РФ по-прежнему рассматривает окружение Покровска как одну из своих ключевых стратегических целей в этом районе.

Российская оккупационная армия продвинулась в городе Курахово и еще пяти населенных пунктах Донецкой области. Об этом в ночь на 2 января сообщили аналитики проекта DeepState. В частности, у оккупантов есть продвижения возле Волкового, Нескучного, в Новоелизаветовке, Соленом, Воздвиженке, Курахово и его южных окрестностях.

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Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

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