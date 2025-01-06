Армия РФ продвинулась возле шести населенных пунктов на Донбассе - Deep State

Кратко:
- У РФ есть успехи на Донбассе
- Враг продвинулся возле шести населенных пунктов
Российская оккупационная армия продвинулась возле шести населенных пунктов Донецкой области. Об этом в ночь на 6 января сообщили аналитики мониторингового проекта DeepState.
Отмечается, что оккупанты продвинулись в Торецке, Зеленом, Петропавловке, возле Воздвиженки, Барановки и Песчаного.
Ситуация на фронте - последние новости
Российская оккупационная армия продвинулась в городе Курахово и еще пяти населенных пунктах Донецкой области. Об этом в ночь на 2 января сообщили аналитики проекта DeepState. В частности, у оккупантов есть продвижения возле Волкового, Нескучного, в Новоелизаветовке, Соленом, Воздвиженке, Курахово и его южных окрестностях.
Декабрь 2024 года стал рекордным месяцем по числи ликвидированных на фронте российских оккупантов. В последний месяц прошлого года армия РФ лишилась 50 тысяч своих военных.
Военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев прокомментировал предположения о том, что до инаугурации Дональда Трампа россияне якобы смогут выйти на административные границы Донецкой области.
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Что такое DeepState?
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
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