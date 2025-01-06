Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Армия РФ продвинулась возле шести населенных пунктов на Донбассе - Deep State

Анна Ярославская
6 января 2025, 06:50
414
Оккупанты продвинулись в Торецке, Зеленом, Петропавловке, возле Воздвиженки, Барановки и Песчаного.
Донецкая область
В DeepState обновили карту военных действий / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap, Главред

Кратко:

  • У РФ есть успехи на Донбассе
  • Враг продвинулся возле шести населенных пунктов

Российская оккупационная армия продвинулась возле шести населенных пунктов Донецкой области. Об этом в ночь на 6 января сообщили аналитики мониторингового проекта DeepState.

Отмечается, что оккупанты продвинулись в Торецке, Зеленом, Петропавловке, возле Воздвиженки, Барановки и Песчаного.

видео дня

Ситуация на фронте - последние новости

Российская оккупационная армия продвинулась в городе Курахово и еще пяти населенных пунктах Донецкой области. Об этом в ночь на 2 января сообщили аналитики проекта DeepState. В частности, у оккупантов есть продвижения возле Волкового, Нескучного, в Новоелизаветовке, Соленом, Воздвиженке, Курахово и его южных окрестностях.

Декабрь 2024 года стал рекордным месяцем по числи ликвидированных на фронте российских оккупантов. В последний месяц прошлого года армия РФ лишилась 50 тысяч своих военных.

Военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев прокомментировал предположения о том, что до инаугурации Дональда Трампа россияне якобы смогут выйти на административные границы Донецкой области.

Другие новости:

Что такое DeepState?

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Донецка Народный Фронт война России и Украины DeepState
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
ВСУ прорвались в трех районах Курщины: в ISW рассказали о новом наступлении

ВСУ прорвались в трех районах Курщины: в ISW рассказали о новом наступлении

08:35Украина
"Это очень наивно": Зеленский не верит в желание Путина закончить войну в Украине

"Это очень наивно": Зеленский не верит в желание Путина закончить войну в Украине

07:31Украина
Армия РФ продвинулась возле шести населенных пунктов на Донбассе - Deep State

Армия РФ продвинулась возле шести населенных пунктов на Донбассе - Deep State

06:50Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на неделю с 6 по 12 января: Близнецам - обман, Львам - перемены

Гороскоп на неделю с 6 по 12 января: Близнецам - обман, Львам - перемены

Даже не зайдут в дом: названо лучшее средство от крыс - бабушкин метод

Даже не зайдут в дом: названо лучшее средство от крыс - бабушкин метод

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 января: Ракам - успех, Весам - трудности

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 января: Ракам - успех, Весам - трудности

Карта Deep State онлайн за 6 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 января: что происходит на фронте (обновляется)

Путин дал заднюю: США отправили тайный сигнал России о войне: что известно

Путин дал заднюю: США отправили тайный сигнал России о войне: что известно

Последние новости

08:49

Зеленский сказал, как относится к Маску и чего от него хочет

08:38

"Кто главный?": Ирина Билык показала редкое фото своего младшего сына

08:35

ВСУ прорвались в трех районах Курщины: в ISW рассказали о новом наступлении

08:22

Карта Deep State онлайн за 6 января: что происходит на фронте (обновляется)

07:45

"Всегда готовый прийти на помощь": на фронте погиб редактор шоу "МастерШеф"

Полный крах путинской стратегии: Михаил Гончар - об остановке транзита газаПолный крах путинской стратегии: Михаил Гончар - об остановке транзита газа
07:31

"Это очень наивно": Зеленский не верит в желание Путина закончить войну в Украине

07:10

Где 3 отличия между парнями-лучниками: только гений даст ответ за 29 секунд

06:50

Армия РФ продвинулась возле шести населенных пунктов на Донбассе - Deep State

06:15

О военной медицине: это не просто катастрофамнение

Реклама
05:50

В Украине будет снег, а потом начнется оттепель: температура повысится до +17

05:33

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 3 секунды найти число 101

04:38

Мало кто знает правильное значение: блогер рассказал, что такое "стожари"

03:34

Приднестровье в заложниках: Кремль начал "наказывать своего же вассала" - что известно

02:30

"Стоит с голым задом": Зеленский смачно припечатал Путина

01:30

Сохраняет обаяние: как сейчас выглядит 87-летний Джек Николсон

05 января, воскресенье
23:59

Почему на самом деле Венгрия и Словакия зависимы от газа РФ: при чем здесь УкраинаЭксклюзив

23:58

Невеста в 66: Мадонна намекнула на помолвку в юным бойфрендом

23:48

Уничтожены тысячи северокорейцев: Зеленский о масштабных потерях КНДР в войне

22:38

Известная певица призналась, почему категорически отказывается иметь детей

22:36

Украину атакует вирус HMPV: инфекционист предупредила об опасности болезни

Реклама
22:21

Почему Венгрия и Словакия настолько заинтересованы в российском газе?мнение

22:16

Переговоры, отказ от территорий, прекращение войны: главное из интервью ЗеленскогоВидео

21:51

РФ штурмует в направлении Сумской области: командир - о боях в Курской области

21:40

Победа любой ценой: что Украина может взять у Черчиллямнение

21:16

Наталья Могилевская показала "секретное" прошлое знаменитых коллег

21:15

Украинская контратака в Курской области: в CNN узнали вероятную цель ВСУ

20:33

Это не юг и не Донбасс: где количество российских атак выросло в 4 раза

20:26

Угроза выхода РФ на админграницы Донецкой области: раскрыт неожиданный сценарийВидео

19:51

Украину будет засыпать снегом: где будут сильные порывы ветра

19:30

Ужасные потери РФ и контрнаступление ВСУ на Курщине: главные новости Украины (дайджест)

19:26

Тысячи россиян уничтожены: генерал о катастрофических потерях РФ на фронте

19:18

После рассказов о кризисе: Алена Омаргалиева показалась в объятиях мужа

19:08

Сколько на самом деле варить креветки: как правильно приготовить морепродукты

18:14

"В ФСБ решат вопрос": чеченский полковник назвал условие ликвидации Кадырова

18:04

К чему прилетает голубь к дому: приметы для мужчин и женщин

17:43

Полезно не для всех: как влияет квашеная капуста на организм человекаВидео

17:30

Страну накрыл почти 7-балльный шторм: в Украине усилилась магнитная буря

17:21

"Ужасающие потери": в войне уничтожены и ранены до 800 тысяч россиян – Telegraph

16:45

Один из наибольших церковных праздников: что нельзя делать на Крещение Господня

16:16

Удар по штабу РФ во Льгове: уничтожены 2 подполковника из "элитной" дивизии РФ

Реклама
16:11

"Melovin Николаевич станет папой": певец сообщил важную новость

16:01

Кто бы мог подумать: 5 овощей, которые на самом деле фрукты

15:49

Силы обороны наступают на Курщине: что с войсками РФ и какая ситуация

15:47

"Успешная операция": стала известна цель нового контрнаступления ВСУ на Курщине

15:17

"Конфиденциальные вопросы": у Шольца отреагировали на слухи о "визите к Путину"

15:05

Какое животное спрятано на рисунке: лишь единицы угадают за 7 секунд

14:28

Путин дал заднюю: США отправили тайный сигнал России о войне: что известноВидео

14:12

В Крыму проблемы с заграждениями и "мостом Путина": назван сценарий для ВСУ

13:58

Переброска военных КНДР в Донецкую область: аналитик оценил шансы врага

13:37

Оля Цибульская стала жертвой мошенников: "Гады, сперли машину"

Новый год 2025
Какие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять