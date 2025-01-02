Армия РФ установила рекорд по потерям на фронте за один месяц

Потери России свидетельствуют о том, что страна-агрессор "не жалеет никого и ничего".

https://glavred.info/ukraine/armiya-rf-ustanovila-rekord-po-poteryam-na-fronte-za-odin-mesyac-10626989.html Ссылка скопирована

За декабрь 2024 оккупанты потеряли 50 тысяч военных / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Декабрь 2024 года стал рекордным месяцем по числи ликвидированных на фронте российских оккупантов. В последний месяц прошлого года армия РФ лишилась 50 тысяч своих военных. Об этом сообщил офицер Вооруженных Сил Украины Сергей Цехоцкий в эфире Мы – Украина.

По его словам, такие потери России свидетельствуют о том, что страна-агрессор "не жалеет никого и ничего".

"Он [враг] уничтожает все, куда может дотянуться. Мы должны быть готовы к этому, но военные делают все возможное и невозможное, чтобы остановить врага", — сказал Цехоцкий

видео дня

Тем временем в Генштабе сообщили, что по состоянию на 2 января 2025 года россияне потеряли 792 170 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1370 оккупантов.

Потери РФ на фронте в Украине - последние новости

По данным Института изучения войны, в 2024 году российская оккупационная армия потеряла более 420 тысяч солдат, продвигаясь по территории Украины и в Курской области. При этом оккупанты захватили лишь 4 168 квадратных километров территории, которая в основном состоит из полей и небольших населенных пунктов.

Как говорится в отчете аналитиков ISW, в 2024 году российские войска теряли в среднем 102 военнослужащих на каждый квадратный километр захваченной территории.

Как сообщал Главред, главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский заявил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 785 тысяч военнослужащих.

В Пентагоне заявляли, что с февраля 2022 года страна-агрессор РФ потеряла 700 тысяч человек и "потратила" более двухсот миллиардов долларов на войну.

Другие новости:

Кто такой Сергей Цехоцкий? Сергей Цехоцкий - военнослужащий 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, офицер Вооруженных Сил Украины. Регулярно в эфирах рассказывает о боях бригады в горячих точках фронта, в частности Авдеевском, Новопавловском и Покровском направлениях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред