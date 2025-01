За 2024 год РФ оккупировала 4 168 кв. км территории ценой 420 тыс. солдат – ISW

Вы узнаете:

В 2024 году российская оккупационная армия потеряла более 420 тысяч солдат, продвигаясь по территории Украины и в Курской области. При этом оккупанты захватили лишь 4 168 квадратных километров территории, которая в основном состоит из полей и небольших населенных пунктов.

Как говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW), в 2024 году российские войска теряли в среднем 102 военнослужащих на каждый квадратный километр захваченной территории.

Наибольшее продвижение россиян произошло в период с сентября по ноябрь 2024 года, когда Россия получила 56,5% своих территориальных приобретений, потратив на это примерно 125 800 военных.

"Российское военное командование, вероятно, допустило рекордные потери личного состава с сентября по ноябрь 2024 года, стремясь захватить как можно больше территорий. Однако остается непонятным, будет ли российское военное командование продолжать мириться с такими потерями, если темпы продвижения российских войск будут снижаться, ведь оккупационные войска продолжают наступать на населенные пункты, которые лучше защищены, например, на Покровск", - пишут аналитики.

В декабре 2024 года российское наступление замедлилось. Геолокационные данные показывают, что российские войска получили лишь 593 квадратных километра, что составляет 18,1 квадратного километра в день. В то же время ежедневные потери российских войск остались высокими, со средним показателем 1 585 человек в сутки, что стало четвертым историческим максимумом для России.

Как сообщал Главред, главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский заявил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 785 тысяч военнослужащих.

Ранее в Пентагоне заявляли, что с февраля 2022 года страна-агрессор РФ потеряла 700 тысяч человек и "потратила" более двухсот миллиардов долларов на войну.

Как писал Главред, российскими источниками было установлено более 78 тысяч имен российских оккупантов, которые погибли с 24 февраля 2022 года. При этом самый высокий прирост потерь во вражеской армии фиксируется именно за последнее время.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.