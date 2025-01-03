Что делать, если резинка на холодильнике не плотно прилегает: лайфхак с кипятком

Для многих вопрос, чем можно смазать резинку на холодильнике, становится актуальным через несколько лет использования бытового устройства и простой выход есть.

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Чем смазать резинку холодильника / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как кипятком уплотнить резинку на дверях холодильника

Что смягчит уплотнитель холодильника

Уплотнительная резинка холодильника обеспечивает герметичность дверей, что помогает поддерживать оптимальную температуру внутри. Со временем уплотнитель может терять свою эластичность, что влияет на работу холодильника

Поэтому Главред исследовал, чем протереть резинку уплотнителя холодильника, чтобы продлить срок ее службы. Доступным лайфхаком поделился на YouTube украинский блогер Леонид Котвицкий.

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По его словам, самым простым решением, как дать вторую жизнь уплотнителю холодильника является кипяток. Этот метод он советует использовать во время разморозки устройства.

Резинки холодильника нужно со всех сторон пролить чайником с кипятком, обращая особое внимание на углы. Далее резинку необходимо постепенно оттягивать пальцами по всему периметру.

Следующим шагом дверь холодильника надо плотно прижать примерно на одну минуту, после чего последним этапом процедуры будет протирание насухо резинки от воды.

Еще один вариант из Сети, как смягчить уплотнительную резинку холодильника, чтобы вернуть ей эластичность - это использование обычного раствора мыла с водой. Он поможет увлажнить резинку и удалить мелкие загрязнения на ней.

Как отмыть холодильник внутри / Инфографика: Главред

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Кто такой Леонид Котвицкий? Леонид Котвицкий - украинский YouTube-блогер, который делится информацией и лайфхаками на темы любительского земледелия, ухода за домом, кулинарии. За его каналом следят более 180 тысяч пользователей платформы.

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