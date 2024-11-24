Почему важно не ставить горячее в холодильник: причину запрета знают не все

Существует распространённая ошибка — чтобы еда быстрее остыла, её нужно поставить в холодильник. Но на самом деле так делать не стоит.

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Горячие блюда в холодильнике / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему нельзя ставить горячие блюда в холодильник

Как горячие блюда в холодильнике могут повлиять на здоровье

Многие люди, чтобы как можно быстрее остудить какое-то блюдо, ставят его в холодильник. Но делать так совсем не рекомендуется. Главред узнал, что происходит, когда горячую еду ставят в холодильник.

Портал Добрые Новости пишет, что горячие блюда - это как неожиданные гости на вечеринке холодильника. Их высокая температура начинает быстро нагревать внутреннее пространство, заставляя компрессор работать на полную мощность. Такая ситуация может значительно сократить "жизнь" холодильника, ведь регулярные перегрузки не идут ему на пользу.

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Горячая пища также может повредить уплотнительную резинку холодильника. Это может произойти потому, что, когда вы ставите горячие продукты в холодильник, они нагревают эту резинку. Вследствие этого она может повредиться или деформироваться, что приведет к некачественной работе холодильника.

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Резкий перепад температур из-за горячего блюда может вызвать образование конденсата на стенках холодильника, а впоследствии - появление ледяного слоя или даже плесени.

Кроме этого, горячая пища в холодильнике создает идеальную среду для размножения бактерий.

Поэтому перед тем, как ставить горячую пищу в холодильник, дайте ей остыть до комнатной температуры.

Как быстро охладить горячие блюда?

Быстрое охлаждение горячих продуктов не требует каких-то специальных инструментов или приемов, и на самом деле является просто вопросом физики, пишет Real Simple. Чтобы еда быстрее остыла, нужно вынуть ее из кастрюли или формы для выпекания. Важно также оставлять пространство между продуктами, а не уплотнять их в большом контейнере - это позволит горячему пару выходить, а блюдам охлаждаться. Когда вам жарко, вам нужно пространство, а не скопление других тел. С едой то же самое.

"Продукты следует складывать в неглубокий контейнер высотой менее 10 см и охлаждать до комнатной температуры в течение 30-60 минут", - рассказывает дипломированный диетолог Стефани Кребтри, - После достижения комнатной температуры его можно безопасно положить в холодильник, чтобы продолжить процесс охлаждения".

Но что делать, если еды, которую нужно положить в холодильник, много?

"Вы можете положить половину еды в контейнер, дать ей остыть и добавить остальную, убедившись, что контейнер равномерно остывает, прежде чем поставить его в холодильник", - предлагает Кребтри, - Другой вариант - это добавлять кубики льда в охлажденные супы или тушеные блюда, проветривать их или постоянно помешивать еду, чтобы выпустить тепло".

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