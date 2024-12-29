Без химии и дорогих средств: как избавиться от неприятного запаха в холодильнике

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Как убрать запах из холодильника / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как убрать запах холодильника без мытья

Какие средства поглощают неприятные запахи

После рождественских праздников в холодильнике остается много блюд, которые могут оставлять неприятный запах в холодильнике, особенно, если у вас много мяса и вареных овощей. Главред разбирался, как быстро избавиться от неприятного запаха из холодильника.

Эксперт по холодильникам Джошуа Уоррен делится пятью лучшими советами по устранению запахов и сохранению свежести в холодильнике, передает Express.co.uk.

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1. Чистый носок, наполненный пищевой содой

Пищевая сода, которая есть у большинства людей дома, может использоваться для чистки духовок, удаления пятен, а также для устранения запаха в холодильнике.

"Кто мог бы подумать, что ваш старый носок может быть дезодорантом? Наполните чистый носок пищевой содой, которую можно купить в большинстве супермаркетов, завяжите его и положите в холодильник. Это может показаться странным, но это поглотит все неприятные запахи.", - рекомендует эксперт.

2. Винные пробки

Если после Рождества у вас остались пробки от вина, их можно использовать для холодильника.

Просто поместите несколько штук в миску и поставьте в холодильник. Их натуральный материал хорошо впитывает запахи.

3. Зерна для попкорна

Кукуруза для попкорна хорошо поглощает влагу и впитывает неприятные запахи. Стоит просто насыпать немного зерен и поместить на полку в холодильнике.

4. Использованная кофейная гуща

Кофейная гуща, оставшаяся после утреннего латте, - отличный способ удалить неприятные запахи из холодильника.

Поместите кофе в открытую емкость и поставьте в холодильник, чтобы он впитал запахи.

5. Ватный диск, смоченный в ванильном экстракте

"Просто смочите ватный тампон в ванильном экстракте и положите его на полку в холодильнике.", - сказал Уоррен.

Ватный диск не только маскирует неприятные запахи, но и оставляет сладкий аромат каждый раз, когда вы открываете и закрываете дверь.

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