Без химии и дорогих средств: как избавиться от неприятного запаха в холодильнике

Вы узнаете:
- Как убрать запах холодильника без мытья
- Какие средства поглощают неприятные запахи
После рождественских праздников в холодильнике остается много блюд, которые могут оставлять неприятный запах в холодильнике, особенно, если у вас много мяса и вареных овощей. Главред разбирался, как быстро избавиться от неприятного запаха из холодильника.
Эксперт по холодильникам Джошуа Уоррен делится пятью лучшими советами по устранению запахов и сохранению свежести в холодильнике, передает Express.co.uk.
1. Чистый носок, наполненный пищевой содой
Пищевая сода, которая есть у большинства людей дома, может использоваться для чистки духовок, удаления пятен, а также для устранения запаха в холодильнике.
"Кто мог бы подумать, что ваш старый носок может быть дезодорантом? Наполните чистый носок пищевой содой, которую можно купить в большинстве супермаркетов, завяжите его и положите в холодильник. Это может показаться странным, но это поглотит все неприятные запахи.", - рекомендует эксперт.
2. Винные пробки
Если после Рождества у вас остались пробки от вина, их можно использовать для холодильника.
Просто поместите несколько штук в миску и поставьте в холодильник. Их натуральный материал хорошо впитывает запахи.
3. Зерна для попкорна
Кукуруза для попкорна хорошо поглощает влагу и впитывает неприятные запахи. Стоит просто насыпать немного зерен и поместить на полку в холодильнике.
4. Использованная кофейная гуща
Кофейная гуща, оставшаяся после утреннего латте, - отличный способ удалить неприятные запахи из холодильника.
Поместите кофе в открытую емкость и поставьте в холодильник, чтобы он впитал запахи.
5. Ватный диск, смоченный в ванильном экстракте
"Просто смочите ватный тампон в ванильном экстракте и положите его на полку в холодильнике.", - сказал Уоррен.
Ватный диск не только маскирует неприятные запахи, но и оставляет сладкий аромат каждый раз, когда вы открываете и закрываете дверь.
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