Простой и дешевый способ работает идеально.

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Как убрать неприятные запахи из холодильника с помощью мела / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему мел - идеально решение проблемы с неприятным запахом в холодильнике

Как еще можно избавиться от этой проблемы

Холодильник — незаменимый прибор в каждом доме. Однако даже при самом тщательном уходе иногда появляется неприятный запах.

Как убрать вонючий запах с холодильника? На помощь придет необычное, но эффективное народное средство — обычный школьный мел, пишет Главред.

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Почему мел работает?

Мел — это не только инструмент для письма на доске, но и мощный поглотитель запахов и влаги. Его пористая структура отлично впитывает излишнюю сырость и устраняет въевшиеся запахи, делая холодильник свежим и чистым, пишет портал Sante+.

Как использовать мел для устранения запахов?

Чтобы убрать неприятный запах из холодильника народными средствами, следуйте простым шагам:

Приобретите обычный школьный мел в канцелярском магазине.

Поместите несколько кусочков мела в небольшие контейнеры или тканевые мешочки.

Расположите эти контейнеры на полках холодильника.

Регулярно проверяйте мел: если он стал влажным или изменил цвет, замените его на новый.

Мел не только поглощает запах, но и устраняет причину их появления — сырость. Это экологичное, недорогое и простое решение, доступное каждому.

Дополнительные советы

Если вы хотите добиться максимального эффекта:

Перед размещением мела тщательно очистите холодильник, удалив испорченные продукты.

В случае сильных запахов используйте дополнительные поглотители запахов, например, газету. Просто положите влажный лист бумаги на полку, и через несколько часов он впитает лишнюю влагу и запахи.

Как устранить въевшийся запах?

Для устранения въевшихся запахов сочетайте мел с другими народными средствами, такими как:

Уголь — поглощает запахи так же эффективно, как мел.

— поглощает запахи так же эффективно, как мел. Сода — отличный вариант для периодической чистки полок.

— отличный вариант для периодической чистки полок. Лимон — натуральный дезодоратор с приятным ароматом.

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Что поставить в холодильник, чтобы убрать конденсат - народные средства Продукты, которые найдутся практически на каждой кухне, могут стать спасением, если у вас в холодильнике слишком влажно. Одними из самых идеальных вариантов станут тарелка с рисом, содой, солью/сахаром или обычный хлеб. Эти продукты способны втянуть в себя не только лишнюю влагу, а даже неприятные запахи. Также многие хитрые хозяйки кладут в холодильник обычную газету или бумажные полотенца. Дело в том, что именно бумага втягивает в себя воду, спасая технику от конденсата. Время от времени стоит менять ее и тогда в холодильнике не будет лишней влаги. Если вас беспокоят неприятные запахи, то внутрь можно поставить стакан или тарелочку с кофейными зернами.

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