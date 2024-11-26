Как прочистить сливное отверстие в холодильнике - потеков больше не будет

Некоторые факторы препятствуют нормальному стеканию воды, что приводит к скоплению влаги внутри холодильника.

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Как прочистить сливное отверстие в холодильнике / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Где находится сливное отверстие в холодильнике

Как его прочистить и как ухаживать

Если в холодильнике начала скапливаться вода, а на полках или в ящиках появляются лужи, причиной проблемы может быть забитое сливное отверстие.

Главред расскажет, чем прочистить сливное отверстие в холодильнике, как прочистить сливную трубу и предотвратить появление засоров в будущем.

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Почему забивается дренажное отверстие в холодильнике?

Сливное отверстие холодильника может засориться по нескольких причинам, пишет портал Sante+. Среди них:

остатки пищи, которые случайно попали внутрь;

минеральные отложения от воды;

образования инея или льда.

Эти факторы препятствуют нормальному стеканию воды, что приводит к скоплению влаги внутри холодильника.

Как убрать неприятный запах из холодильника инфографика / Главред

Как почистить сливное отверстие?

Для начала отключите устройство от электросети и освободите пространство вокруг сливного отверстия, убрав продукты и полки. Обычно сливное отверстие расположено на задней стенке холодильника, между первой и второй полкой.

Чем прочистить сливное отверстие в холодильнике? Используйте зубочистку, тонкую проволоку или иглу, чтобы удалить засор. Аккуратно прочистите отверстие, избегая повреждений.

Далее налейте в отверстие стакан горячей воды с добавлением белого уксуса. Это поможет растворить оставшиеся загрязнения и предотвратить повторное засорение.

Как ухаєивать за дренажной системой

Регулярно проверяйте дренажное отверстие и сливную трубу на наличие засоров. Раз в 2-3 месяца проводите профилактическую чистку горячей водой с уксусом. Не допускайте попадания остатков пищи или жидкости в заднюю часть холодильника.

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