Как прочистить сливное отверстие в холодильнике - потеков больше не будет

Вы узнаете:
- Где находится сливное отверстие в холодильнике
- Как его прочистить и как ухаживать
Если в холодильнике начала скапливаться вода, а на полках или в ящиках появляются лужи, причиной проблемы может быть забитое сливное отверстие.
Главред расскажет, чем прочистить сливное отверстие в холодильнике, как прочистить сливную трубу и предотвратить появление засоров в будущем.
Почему забивается дренажное отверстие в холодильнике?
Сливное отверстие холодильника может засориться по нескольких причинам, пишет портал Sante+. Среди них:
- остатки пищи, которые случайно попали внутрь;
- минеральные отложения от воды;
- образования инея или льда.
Эти факторы препятствуют нормальному стеканию воды, что приводит к скоплению влаги внутри холодильника.
Как почистить сливное отверстие?
Для начала отключите устройство от электросети и освободите пространство вокруг сливного отверстия, убрав продукты и полки. Обычно сливное отверстие расположено на задней стенке холодильника, между первой и второй полкой.
Чем прочистить сливное отверстие в холодильнике? Используйте зубочистку, тонкую проволоку или иглу, чтобы удалить засор. Аккуратно прочистите отверстие, избегая повреждений.
Далее налейте в отверстие стакан горячей воды с добавлением белого уксуса. Это поможет растворить оставшиеся загрязнения и предотвратить повторное засорение.
Как ухаєивать за дренажной системой
- Регулярно проверяйте дренажное отверстие и сливную трубу на наличие засоров.
- Раз в 2-3 месяца проводите профилактическую чистку горячей водой с уксусом.
- Не допускайте попадания остатков пищи или жидкости в заднюю часть холодильника.
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Santé+ Magazine
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