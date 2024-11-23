Чем вытирать пыль, чтобы она меньше садилась: гениальный лайфхак для уборки с TikTok

Вы узнаете:
- Какое средство предотвращает накопление пыли
- Как реже мыть пол
- Чудодейственное средство, которое поможет держать окна в чистоте дольше
Уборка не всегда приносит удовольствие, но это необходимый ритуал для порядка в доме и здоровья. Хозяйки часто тратят баснословные суммы на профессиональные средства в надежде, что им придется убирать дом реже, однако не всегда они работают.
Однако украинский блогер Диана Головец поделилась тремя лайфхаками, как доступные средства могут помочь поддерживать чистоту в доме в течение длительного времени, пишет Главред.
Чтобы каждый день не протирать пыль Диана советует попробовать добавить в воду немного глицерина. Он создает защитный слой на мебели, из-за чего пыль будет оседать не так интенсивно. Кроме этого глицерин работает, как полироль.
Подобный лайфхак блогер советует применять, если вы не любите ежедневно мыть пол. Несколько капель глицерина в ведре с водой помогут не только оставлять пол чистым в течение длительного времени, но и избавиться от разводов и следов.
Смотрите видео с лайфхаками, как реже убирать в доме:
@dianagologovets А вы знали об этих секретиках, чтобы убирать не так часто ?? #глицерин#йод#лайфхак#идеидлядома#идеидлякухни#лайфхакдлядома#полезныесоветы #советыдлядома#убираем вместе#мотивациянаприбирання#чистотатапорядок#gologovets_видео♬ оригинальный звук - Diana_gologovets
Если же для вас проблемой являются чистые окна в доме, попробуйте добавить в воду несколько капель йода. Далее этим раствором нужно протереть предварительно вымытое окно. Финальным этапом будет протирание насухо окна бумажным полотенцем. Как результат - окно будет оставаться чистым дольше и красиво блестеть.
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Кто такая Диана Головец?
Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.
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