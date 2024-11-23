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Чем вытирать пыль, чтобы она меньше садилась: гениальный лайфхак для уборки с TikTok

Анна Косик
23 ноября 2024, 03:05
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Ежедневное протирание пыли в доме утомляет многих хозяек, однако есть способ, как уменьшить частоту уборки.
Уборка, пыль
Мытье поверхностей, полов и окон станет легче с этими лайфхаками / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay

Вы узнаете:

  • Какое средство предотвращает накопление пыли
  • Как реже мыть пол
  • Чудодейственное средство, которое поможет держать окна в чистоте дольше

Уборка не всегда приносит удовольствие, но это необходимый ритуал для порядка в доме и здоровья. Хозяйки часто тратят баснословные суммы на профессиональные средства в надежде, что им придется убирать дом реже, однако не всегда они работают.

Однако украинский блогер Диана Головец поделилась тремя лайфхаками, как доступные средства могут помочь поддерживать чистоту в доме в течение длительного времени, пишет Главред.

видео дня

Чтобы каждый день не протирать пыль Диана советует попробовать добавить в воду немного глицерина. Он создает защитный слой на мебели, из-за чего пыль будет оседать не так интенсивно. Кроме этого глицерин работает, как полироль.

Подобный лайфхак блогер советует применять, если вы не любите ежедневно мыть пол. Несколько капель глицерина в ведре с водой помогут не только оставлять пол чистым в течение длительного времени, но и избавиться от разводов и следов.

Смотрите видео с лайфхаками, как реже убирать в доме:

Если же для вас проблемой являются чистые окна в доме, попробуйте добавить в воду несколько капель йода. Далее этим раствором нужно протереть предварительно вымытое окно. Финальным этапом будет протирание насухо окна бумажным полотенцем. Как результат - окно будет оставаться чистым дольше и красиво блестеть.

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Кто такая Диана Головец?

Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

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