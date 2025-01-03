РФ готовит плацдармы для наступления: эксперт предупредил об опасности для области

Армия РФ может создать целых три плацдарма для будущего наступления.

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РФ попытается создать плацдармы для наступления / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Минобороны РФ

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РФ стремится захватить Донецкую область

Оккупанты пытаются создать плацдармы для наступления

Российские оккупанты не отказываются от своих захватнических планов, поэтому будут пытаться выйти на административные границы Донецкой области. Об этом рассказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире Radio NV.

По его словам, армия РФ будет пытаться сформировать плацдарм для будущего наступления.

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"Враг действует в рамках своего стратегического замысла, и, как по мне, он очевиден. Враг будет пытаться на Лиманском направлении сформировать один из наступательных плацдармов, с которого в перспективе во время весенне-летней наступательной кампании будет (пытаться) двинуться в сторону Славянско-Краматорской городской агломерации", - сообщил Селезнев.

Он отметил, что существует как минимум три потенциальных плацдарма, с которых враг может попытаться захватить всю территорию Донецкой области.

"Первый - это Лиманское направление, второй - направление от Часового Яра, и третье направление - где-то за районом Покровска и Торецка, то есть с юго-востока", - рассказал военный эксперт.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Недавно капитан Нацгвардии Виталий Литвин заявил, что россияне пытаются обойти Покровск с направлений Песчаного и Николаевки, враг улучшил там свое тактическое положение. Покровск является стратегически важным для оккупантов. РФ хочет захватить город, чтобы использовать его как плацдарм для дальнейшего продвижения в направлении Константиновки.

Военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан рассказывал, что Россия и в 2025 году продолжит попытки продвижения на восточном фронте, и никакие возможные контакты или договоренности не остановят боевые действия.

Как писал Главред, в Часовом Яру в Донецкой области ситуация с интенсивностью боев остается стабильной. По словам майора и спикера ОСГВ "Хортица" Виктора Трегубова, российские войска закрепились в пригороде вблизи канала Северский Донец - Донбасс.

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Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

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