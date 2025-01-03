Когда состоится заседание в формате "Рамштайн": СМИ назвали точную дату

На заседании обсудят дальнейшую поддержку Украины.

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Стала известна дата первой в 2025 году встречи "Рамштайн" / Коллаж: Главред, фото: Министерство обороны Украины

Кратко:

Новое заседание в формате "Рамштайн" состоится 9 января

На встрече планируют обсудить дальнейшую поддержку Украины

Следующее заседание в формате "Рамштайн" состоится в Германии 9 января, союзники Украины поднимут важные вопросы. Об этом в пятницу, 3 января, сообщает Укринформ со ссылкой на Офис общественных связей авиабазы Рамштайн.

Заседание состоится на одноименной авиабазе в Германии под председательством министра обороны США Ллойда Остина.

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"Это будет 25-е заседание Контактной группы. Министр обороны Остин снова пригласил министров обороны и старших военных официальных лиц со всего мира для обсуждения поддержки для Украины", - говорится в сообщении.

Какие страны входят в "Рамштайн" / Инфографика: Главред

Заседание в формате "Рамштайн" - последние новости

Как писал Главред, крайнее заседание "Рамштайн" было запланировано на 12 октября. Его должен был возглавить президент США Джо Байден. Однако Байден отменил визит из-за сильного урагана "Милтон", который приближался к Соединенным Штатам Америки.

8 декабря министры обороны США Ллойд Остин и Украины Рустем Умеров провели телефонный разговор, во время которого обсудили подготовку к следующему заседанию Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн"). Стороны сосредоточились на двух основных вопросах: ситуации на поле боя и помощи США.

Впоследствии в Министерстве обороны Украины сообщили, что следующее заседание в формате "Рамштайн" состоится в январе 2025 года. Один из главных вопросов - дальнейшие шаги для усиления безопасности в Украине.

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Что такое встречи в формате "Рамштайн"? Встречи в формате "Рамштайн" - это серия дипломатических встреч министров обороны нескольких десятков стран мира, которые состоялись с целью синхронизации и ускорения предоставления военного оружия Украине для противостояния российскому полномасштабному вторжению и обсуждения вопросов поддержки Украины после окончания войны. Хотя эти встречи проходят в разных местах, за ними закрепилось название по месту проведения первой - она проходила на базе Воздушных сил США "Рамштайн" в немецком городе Рамштайн-Мизенбах, что в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Встречи проходят в рамках "Контактной группы по вопросам обороны Украины". В апреле 2024 года Министерство обороны сообщило о создании формата "Рамштайн 2.0", который переходит от индивидуальных решений к коалиционному формату с помощью Офиса поддержки коалиций, пишет Википедия.

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