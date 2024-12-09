'Рамштайн' и военная помощь: Умеров и Остин провели телефонный разговор

Остин проинформировал Умерова о помощи по безопасности для усиления обороноспособности Украины.

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Министры обороны США и Украины провели телефонный разговор / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны Украины

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Остин и Умеров провели телефонный разговор

Министры сосредоточились на ситуации на фронте и помощи США

Представители государств обсудили планирование заседания "Рамштайн"

Глава Минобороны США Ллойд Остин и глава Минобороны Украины Рустем Умеров провели телефонный разговор. Министры обсудили подготовку к очередному заседанию Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн"). Об этом сообщили на сайте Пентагона в воскресенье, 8 декабря.

По словам генерал-майора Пэта Райдера, официального представителя Министерства обороны США, стороны сосредоточились на двух ключевых вопросах: ситуация на поле боя и помощь США.

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"Министр обороны Остин проинформировал министра Умерова о помощи США по безопасности для обеспечения потенциала, необходимого Украине для борьбы с российской агрессией", - рассказал Райдер.

Остин и Умеров также обсудили планирование нового заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины. Особое внимание было уделено вопросам наращивания военной помощи от партнеров.

В ходе разговора министры заверили, что будут поддерживать тесную связь.

Помощь Украине от США - последние новости

Напомним, США готовят новый пакет оборонной помощи для Украины на сумму 988 миллионов долларов, который включает ракеты и беспилотники. Пакет почти вдвое сократит остаток в 2,21 миллиарда долларов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

Также США обучают украинских пилотов на истребителях F-16, но существует нехватка кандидатов. Советник Белого дома Джейк Салливан отметил, что США готовы обучать больше пилотов, но пока количество контингента ограничено.

Как сообщал Главред, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что за почти 1000 дней войны Россия не достигла ни одной из своих стратегических целей, а Украина лишь окрепла. Остин отметил, что РФ понесла огромные потери: сотни тысяч жертв и более 200 миллиардов долларов потрачены впустую.

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Кто такой Ллойд Остин? Ллойд Остин - американский военачальник, генерал армии США, министр обороны США с 21 января 2021 года. Участник войн в Афганистане и Ираке, пишет Википедия.

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