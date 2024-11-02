Путин не достиг ни одной цели за 1000 дней войны: Остин разнес 'имперские амбиции' РФ

За первый год войны Россия потеряла больше личного состава, чем во всех конфликтах после Второй мировой войны вместе взятых, подчеркнул Ллойд Остин.

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За почти 1000 дней войны Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 43 Отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Тараса Трясила

Главное из заявления Ллойда Остина:

За почти 1000 дней войны Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей в войне

Зато Украина стоит непоколебимо и даже окрепла

Путин ошибается в том, что Украина сдастся, а РФ победит

Российский лидер Владимир Путин не смог достичь ни одной из своих стратегических целей в войне против Украины за почти 1000 дней боев. В то же время сама Украина только укрепилась. Такое мнение высказал министр обороны США Ллойд Остин в колонке для Foreign Affairs.

По мнению главы Пентагона, Украина играет ключевую роль для безопасности США, поскольку российская агрессия представляет прямую угрозу европейской стабильности, является вызовом для НАТО, подрывает общие ценности и является "лобовой атакой" на мировой порядок.

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"После почти 1000 дней войны Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей. Президент Украины Владимир Зеленский не сбежал. Киев не упал. И Украина не сдалась", - подчеркнул Остин.

Зато, как отметил министр, Россия понесла значительные потери из-за "имперской глупости Путина". По оценкам Центра стратегических и международных исследований, РФ в первый год войны потеряла больше военных, чем во всех войнах после Второй мировой войны.

"Сотни тысяч российских жертв с февраля 2022 года и более 200 млрд долларов было потрачено впустую", - рассказал Ллойд Остин.

Глава Пентагона подчеркнул, что дух борьбы украинцев вдохновляет мир и напоминает, что "не следует воспринимать нашу свободу как должное". По его словам, теперь все понимают моральную пропасть между агрессором и защитником, поэтому США будут противостоять агрессии РФ и защищать право украинцев жить в безопасности.

"Украина очень пострадала от рук Путина. Но, как я снова увидел в Киеве на прошлой неделе, Украина стоит стойко - и даже окрепла", - отметил министр.

Он заявил, что нападение Путина на Украину - это предостережение для всего мира о возможности его превращения в жестокую среду, где сильные государства топчут слабых соседей. Глава Минобороны США подчеркнул, что США и их союзники не позволят России реализовать такие намерения, ведь поддержка Украины имеет ключевое значение для сохранения свободы и порядка в мире.

"Украина не принадлежит Путину. Украина принадлежит украинскому народу. И Москва никогда не победит в Украине. Путин думал, что Украина сдастся. Он ошибался. Путин думал, что наши демократии сдадутся. Он ошибался. Путин думал, что свободный мир отступит. Он ошибался. И Путин думает, что он победит. Он ошибается", - подчеркнул Остин.

Нато vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Кто такой Ллойд Остин? Ллойд Остин - американский военачальник, генерал армии США, министр обороны США с 21 января 2021 года. Участник войн в Афганистане и Ираке, пишет Википедия.

Война в Украине - последние новости

Напомним, главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские войска сдерживают одно из самых масштабных наступлений российских войск с начала полномасштабной агрессии. Во время встречи с начальником Генштаба Вооруженных сил Чехии Карелом Ржегкой, Сырский акцентировал внимание на сложной ситуации на фронте.

Также руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук заявил, что хотя российские оккупанты демонстрируют тактические успехи на фронте, свидетельств прорыва украинской обороны нет. Он подчеркнул, что фронт не "посыпался".

Как сообщал Главред, в США считают, что нехватка военных является одной из основных проблем для Украины. The New York Times сообщает, что численности украинской армии может хватить лишь на 6-12 месяцев ведения войны.

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