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Путин бросил большие силы, чтобы сломать сопротивление ВСУ: РФ готовится захватить город

Юлия Закрепа
2 ноября 2024, 12:40обновлено 2 ноября, 13:18
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ВСУ удается отлично сдерживать наступление оккупантов, однако ситуация ухудшается.
Путин бросил большие силы, чтобы сломать сопротивление ВСУ: РФ готовится захватить город
Оккупанты хотят захватить Часов Яр / коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск, 128-я отдельная горно-штурмовая бригада

Главные тезисы Селезнева:

  • РФ готовит наступление на позиции ВСУ под Часовым Яром
  • Путин дал срок оккупантам на захват города в Донецкой области

Военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что армия страны-агрессора России надеется захватить город Часов Яр в Донецкой области до наступления сильных холодов. Ведь пока нет признаков того, что оккупанты готовят личный состав и технику ухудшения погоды.

Он в эфире телеканала FREEДОМ отметил, что ранее военное командование РФ бросило большие силы, чтобы сломить сопротивление ВСУ в Часовом Яру. Впрочем, полностью враг не смог их реализовать.

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"Сработала довольно эффективная стратегия оборонительной операции украинского Генштаба на этом участке фронта. Рельеф местности достаточно хорошо поработал. Хорошо поработала операция на территории Курской области, когда россияне были вынуждены отправлять свои силы и средства с Часовоярского направления на территорию Курской области", - пояснил Селезнев.

Путин бросил большие силы, чтобы сломать сопротивление ВСУ: РФ готовится захватить город
Что известно о городе Часов Яр / Инфографика: Главред

По словам эксперта, интенсивность ведения боевых действий вокруг Часового Яра определяется исключительно ресурсами. Селезнев считает, что "более масштабного продвижения от россиян ожидать не следует".

Кто такой Владислав Селезнев

Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что войска РФ бросили силы на два направления. Агрессор Россия отправила на Волчанское и Купянское направления в Харьковской области новые силы. Вражеским войскам поставили цель зайти в Купянск. Украинские военные отражают атаки и держат оборону.

В ВСУ сообщили тревожный прогноз сроков начала боев за Днепр. Из-за активных боев украинские военные бригады, особенно те, что находились длительное время на передовой, могут быть истощены, что грозит отступлением ВСУ, заявил военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Рёпке.

Россияне получили "по зубам" на востоке и потеряли массу техники. Стало известно, что на Кураховском направлении подразделения страны-агрессора РФ продолжают заходить целыми колоннами. Украинский офицер уточнил, что в понедельник россияне хорошо "получили по зубам" - 12 бронемашин потеряли.

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война в Украине ВСУ линия фронта Часов Яр Владислав Селезнев
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