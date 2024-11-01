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Удар Запада по войскам КНДР в Украине: в США призвали сделать решительный шаг

Андрей Ганчук
1 ноября 2024, 10:38
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Северокорейским военным силам не место в Европе, они не должны нападать, сказал Майк Тернер.
Войска КНДР, ATACMS
США и НАТО должны обсудить нападение на войска КНДР в Украине - конгрессмен / Коллаж: Главред, фото: KCNA, Википедия

Ключевые тезисы заявления конгрессмена:

  • Запад должен обсудить нападение на войска КНДР в Украине
  • Россия не должна действовать в Украине безнаказанно
  • Войскам КНДР не место в Украине

Соединенным Штатам Америки и НАТО следует рассмотреть возможность нападения на войска КНДР, если они будут воевать в Украине в составе российских оккупационных сил. Северокорейские военные не должны нападать на европейскую страну. Об этом заявил глава комитета по разведке Палаты представителей, конгрессмен Майк Тернер.

Как сообщает Голос Америки, он сказал о том, что участие войск КНДР в войне РФ и Украины должно стать красной линией для США и Североатлантического альянса. России не следует "открывать сезон" на безнаказанные удары по украинскому государству и приглашать для этого иностранные военные силы.

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"Я считаю, что США и союзники по НАТО должны серьезно обсудить и рассмотреть возможность нападения непосредственно на северокорейские войска, если они в Украине, и которые атакуют ее", - отметил Тернер.

Также он добавил, что войскам КНДР не место в Европе, и они не должны атаковать европейское государство.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Кратко об армии КНДР / Инфографика: Главред

Армия КНДР - что о ней известно

Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия.

Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

"И я считаю, что в интересах НАТО и Соединенных Штатов как члена НАТО, чтобы азиатские, северокорейские коммунистические войска не маршировали в европейскую страну и не нападали на нее", - подчеркнул Майк Тернер.

Войска КНДР на войне в Украине – что об этом известно:

Как сообщал Главред, глава Пентагона Ллойд Остин ранее говорил, что часть из 10 тысяч солдат КНДР уде вблизи Украины.

Соединенные Штаты серьезно относятся к ситуации и призывают РФ изменить опасный курс.

Военные КНДР вступят в бой в ноябре, предположил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица. Примерно 12 тысяч северокорейских боевиков продолжают подготовку на полигонах Восточного военного округа РФ.

Вступление Северной Кореи в войну в Украине будет иметь серьезные последствия, в том числи и относительно решений по предоставлению ВСУ дальнобойного оружия для ударов вглубь России, считает глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, Киев работает над решением "деликатного" вопроса, связанного с применением оружия дальнего радиуса действия.

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