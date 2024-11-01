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Вступление КНДР в войну: как такой шаг повлияет на решение по ударам по РФ - ОП

Мария Николишин
1 ноября 2024, 07:37
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Этот вопрос является очень деликатным, сказал Ермак.
Вступление КНДР в войну: как такой шаг повлияет на решение по ударам по РФ - ОП
Вступление КНДР в войну / коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Главное из заявления:

  • Вступление войск КНДР повлияет на решение союзников по дальнобойному оружию
  • Украина работает над решением этого вопроса

Участие северокорейских войск в войне против Украины повлияет на позицию партнеров по предоставлению нашему государству дальнобойного оружия для ударов по территории России. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак на полях конференции по Формуле мира в Монреале, передает Укринформ.

"Фактор де-факто вступления Северной Кореи в войну против Украины будет иметь очень большое влияние на решение, в том числе по дальнобойному оружию", - отметил он.

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По его словам, Украина продолжает работать над решением этого вопроса, "но он очень деликатный".

"Я все же считаю, что лучше увидеть результаты применения этого оружия, чем говорить о нем", - добавил руководитель ОП.

Кто такой Андрей Ермак

Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

Отправка войск КНДР в Россию - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, американская разведка подтвердила пребывание по меньшей мере 8 тысяч солдат КНДР в Курской области. Эта группировка вступит в бой в ближайшие дни.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что войска КНДР Кремль планирует привлечь к боям непосредственно в подразделениях армии РФ. Для этого Россия уже подготовила им документы и форму. Таким образом пропаганда РФ будет выдавать северокорейских военных за калмыков, тувинцев и бурятов.

Кроме того, в Украине назвали имена трех генералов КНДР, которых отправили как сопровождающих к трем тысячам военнослужащих для оказания помощи Москве в войне против Украины.

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