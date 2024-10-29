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"Война выходит за пределы двух государств": Зеленский заявил о переброске войск КНДР

Юлия Закрепа
29 октября 2024, 11:40обновлено 29 октября, 12:14
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Зеленский сообщил о переброске 3 тысяч северокорейских военных на российские полигоны, которые близки к зоне боевых действий.
'Война выходит за пределы двух государств': Зеленский заявил о переброске войск КНДР
Зеленский выдал заявление о войсках КНДР на фронте / коллаж: Главред, фото: militaryarms.ru, ОПУ

Главные тезисы президента Украины:

  • 3 тысячи военных КНДР уже на полигонах РФ, которые близки к фронту
  • Возрастает угроза эскалации войны

Президент Украины Владимир Зеленский 29 октября провел телефонный разговор с Президентом Республики Корея Юн Сок Йолем.

Президенты обсудили привлечение северокорейских военных к российскому вторжению в Украину. Зеленский также отметил, что эта война интернационализируется и выходит за пределы двух государств.

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"В первую очередь поблагодарил за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за уже предоставленную и анонсированную финансовую и гуманитарную помощь. Предоставил собеседнику свежие данные о переброске 3 тысяч северокорейских военных на российские полигоны в непосредственной близости к зоне боевых действий и ожидаемое увеличение их количества примерно до 12 тысяч", - говорится в сообщении Зеленского.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Что известно об армии КНДР / Инфографика: Главред

"Договорились усилить обмен разведданными и экспертизой, активизировать контакты на всех уровнях, в частности самом высоком, чтобы выработать стратегию действий и перечень контрмер в ответ на эскалацию, а также привлечь к сотрудничеству общих партнеров. В рамках этой договоренности Украина и Республика Корея в ближайшее время обменяются делегациями для координации действий", - отметил Зеленский.

Наконец Зеленский пригласил Южную Корею присоединиться к Вильнюсской декларации G7 относительно двусторонних соглашений по безопасности в поддержку Украины.

Войска КНДР в Украине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, Владимир Зеленский сообщил о том, что КНДР передает России снаряды и ракеты. Он сообщил, что на стороне России уже воюют 3 тысячи северокорейских военных, а вскоре их количество возрастет до 12 тысяч. Кроме военных Северная Корея передает и продает России оружие.

В ЦПД заявили о серьезной угрозе, что за 3-6 месяцев военные КНДР будут обкатаны в бою. Это угроза, которую понимает Южная Корея и должно понимать НАТО, потому что именно на страны Балтии в будущем может напасть Россия, усиленная солдатами Северной Кореи.

Си Цзиньпин обратился со странным заявлением к России из-за войск КНДР. Глава Китая Си Цзиньпин заявлял, что страны БРИКС обязаны прикладывать усилия, чтобы война не распространялась на "третьи стороны". Также он призвал к деэскалации войны в Украине.

В СМИ раскрыли, где возможно привлечение войск КНДР в боях против ВСУ. Северная Корея готовится развернуть 10 тысяч военных для привлечения к боям на фронте со стороны России. Однако, это маловато группировки для влияния на общее положение дел в армии РФ по всему фронту, однако достаточно, чтобы отбить Курщину.

Армия КНДР - что о ней известно

Корейская народная армия - вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики.

В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года - стратегические ракетные войска, а также с 2017 года - специальные тактические войска, пишет Википедия.

Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1,2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годные к военной службе 10 миллионов человек.

Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами.

Большая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

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