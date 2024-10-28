"За 3-6 месяцев военные КНДР будут обкатаны в бою": в ЦПД заявили о серьезной угрозе

Около 12 тысяч военных из КНДР, из которых 1500 спецназовцев, будут учиться у россиян и приобретать опыт в бою. Это угроза, которую нужно понимать.

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За 3-6 месяцев военные КНДР будут обкатаны в бою, отмечает Коваленко/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

12 тысяч военных КНДР будут учиться в армии РФ и приобретать опыт в бою

Через 3-6 месяцев они будут обкатаны в боях

Северокорейские военные на стороне РФ могут стать серьезной угрозой для Украины в войне

Северокорейские военные, которые будут воевать на стороне страны-агрессора России, могут стать серьезной угрозой для Украины. Сейчас они неопытные, однако они будут учиться у российских оккупантов и получать опыт на фронте.

Через 3-6 месяцев северокорейские военные на стороне РФ будут обкатаны в бою. Это угроза, которую понимает Южная Корея и должно понимать НАТО, потому что именно на страны Балтии в будущем может напасть Россия, усиленная солдатами Северной Кореи. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

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"WSJ сообщает о том, что кндр отправила в рф "молодых и неподготовленных солдат". Конечно, военные кндр не могут в принципе быть подготовлены к ведению современной войны. Скажу больше, даже некоторые военные НАТО не были бы подготовлены сразу к такой войне, как у нас с рф. Потому что никто раньше так не воевал. Но это не значит, что около 12 тысяч воинов КНДР, из которых 1500 спецназовцев, не будут учиться у россиян", - отметил Коваленко.

Он отметил, что северокорейские военные для этого и прибыли в Россию, чтобы получать опыт в бою на Курщине и помогать армии РФ.

"Безусловно, что на Западе заинтересованы в том, чтобы преуменьшить ситуацию, чтобы ничего самим не делать. Впрочем, это ошибочный путь. За 3-6 месяцев военные кндр, которых будут отправлять на современную войну, будут обкатаны в бою. И это угроза, которую понимает Южная Корея и должно понимать НАТО. Потому что именно на страны Балтии в будущем может напасть Россия, усиленная "бурятами из КНДР"", - отметил Коваленко.

Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности, в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное коммьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.

Что известно об армии Северной Кореи/ Инфографика: Главред

Войска КНДР в Украине - последние новости

В NYT отмечали, что КНДР перебрасывает элитные войска на Курщину - до 28 октября соберут 5 тысяч солдат. Северокорейские солдаты еще не вступили в бой, пока непонятно, какую роль они будут играть на фронте.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский сказал, когда войска КНДР появятся на фронте. Кремль настроен на продолжение агрессии против Украины, поэтому РФ все больше привлекает Северную Корею, сказал президент.

Также в ГУР сказали, как РФ скрывает перемещение корейцев. РФ уже везет на фронт наемников из КНДР. Это пытаются скрыть, поэтому везут корейцев в грузовиках с гражданскими номерами, отметили в ГУР.

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