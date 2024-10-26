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"Украина вынуждена воевать против КНДР": Зеленский сказал, когда войска появятся на фронте

Руслана Заклинская
26 октября 2024, 20:24обновлено 26 октября, 20:55
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Кремль настроен на продолжение агрессии против Украины, поэтому РФ все больше привлекает Северную Корею, сказал президент.
'Украина вынуждена воевать против КНДР': Зеленский сказал, когда войска появятся на фронте
Москва настроена на продолжение агрессии против Украины / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, www.kcna.kp

Главное из заявления Зеленского:

  • Россия настроена на продолжение агрессии против Украины
  • Солдаты КНДР уже на днях могут быть на поле боя
  • Остановить развертывание войны могут шаги, которые прописаны в плане победы

Украина вынуждена бороться не только с Россией, но и с Северной Кореей в Европе. Северокорейские военные могут появиться на фронте в течение нескольких дней. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

По его словам, в Москве настроены на продолжение агрессии и не намерены менять свои цели. Для достижения этого враг пытается увеличить свое оборонное производство, обходя санкции, и привлекает к сотрудничеству Северную Корею.

видео дня

"В Москве настроены на продолжение агрессии. Больше ничего они там не хотят... И именно поэтому берут в сообщники все больше Северную Корею, и уже на днях их солдаты могут быть на поле боя против Украины. Украина вынуждена будет в Европе фактически воевать против Северной Кореи. Это условия, когда отсутствие более сильных решений партнеров в поддержку Украины только побуждает Путина вкладываться дальше в террор", - подчеркнул Зеленский.

Как мир может остановить расширение войны

Президент призвал мир действовать, чтобы остановить расширение войны. По его словам, нужно принимать "конкретные шаги", поскольку "абстракций и слов мало". Глава государства напомнил, что Украина представила свой План победы, который содержит необходимые шаги для давления на Россию и предотвращения ее агрессии.

"Мир может остановить расширение войны. Абстракций и слов для этого мало - конкретные шаги нужны. Мы дали все такие шаги в Плане победы. То, что не позволит виновникам войны стать еще более агрессивными. Мы ожидаем необходимого большего давления на Россию. Мы ожидаем большей поддержки для Украины. И это будет справедливо", - отметил он.

Зеленский также добавил, что каждый потерянный день без решений со стороны партнеров оборачивается для Украины новыми потерями из-за российских обстрелов. Президент сообщил, что на следующей неделе состоится активная работа с международными партнерами для усиления поддержки ВСУ.

"Следующая неделя будет временем нашей очень активной работы с партнерами ради поддержки наших воинов на фронте и ради нашей стратегии принуждения России к завершению войны. Мы готовим важные сигналы поддержки", - сказал президент.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР / Инфографика: Главред

Армия КНДР - что о ней известно

Корейская народная армия - вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики.

В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года - стратегические ракетные войска, а также с 2017 года - специальные тактические войска, пишет Википедия.

Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1,2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годные к военной службе 10 миллионов человек.

Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами.

Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

Войска КНДР в Украине - последние новости

Напомним, до 28 октября Россия планирует перебросить около 5 тысяч элитных северокорейских военных в Курскую область, пишет The New York Times со ссылкой на украинских и американских чиновников. Первые подразделения из КНДР прибыли 23 октября и продолжают прибывать ежедневно большими транспортными самолетами.

Также Северная Корея готовится отправить вторую группу из 10 000 солдат в Россию, где их обучат и перебросят на фронт в Украине. Кремль планирует обеспечить военных КНДР вооружением и удостоверениями, чтобы они выглядели как российские граждане с востока страны.

По данным главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, первых северокорейских солдат могут привлечь к боевым действиям уже 27-28 октября.

Как сообщал Главред, в КНДР считают, что отправка северокорейских военных в Россию для участия в войне против Украины соответствует международному праву. В то же время официально переброску войск не подтверждают.

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