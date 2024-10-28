'Это сюр': Зеленский жестко отреагировал на визит генсека ООН в Россию

Нейтральность некоторых стран относительно войны России против Украины указывает на их большую "пророссийскость", подчеркнул Владимир Зеленский.

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Зеленский жестко отреагировал на визит генсека ООН в Россию / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube

О чем сказал Зеленский:

Участие генсека ООН в саммите БРИКС является "сюрреализмом"

Нейтральность в отношении войны РФ против Украины означает поддержку России

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "сюрреализмом" участие генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в саммите БРИКС в Казани, поскольку, по его мнению, нейтральность в войне России против Украины фактически означает поддержку действий России. Об этом он сказал в интервью Times of India.

"Относительно генерального секретаря ООН я думаю, что это в целом сюр. Но это не только об ООН, это о многих других странах", - говорит Зеленский. видео дня

Зеленский подчеркнул, что ни одна страна не может оставаться нейтральной во время войны, поскольку такая позиция означает склонение на сторону агрессора.

Президент также отметил, что государства, которые на саммите БРИКС объявили о своей нейтральности и готовности способствовать урегулированию конфликта, выглядят пророссийскими, и это противоречит принципам мира.

Какие страны входят в БРИКС / Инфографика: Главред

Что известно об издании Times of India Times of India - индийская англоязычная ежедневная газета и цифровое новостное медиа, принадлежащее и управляемое The Times Group. Это четвертая по тиражу газета в Индии и самая популярная англоязычная ежедневная газета в мире. В опросе 2021 года Институт Рейтер признал TOI самым доверенным медиа-брендом среди англоязычных пользователей онлайн-новостей в Индии, сообщает Википедия.

Саммит БРИКС в России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, генсек ООН Антониу Гутерриш высоко оценил организацию саммита БРИКС в Казани, высказав свои положительные впечатления пропагандисту Зарубину. В разговоре кулуарно, Зарубин спросил Гутерриша о его мнении относительно встречи Путина, на что генсек ответил рядом похвальных слов в адрес Кремля и Путина.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что саммит БРИКС в Казани продемонстрировал, что представителям стран невыгодно строить стратегические планы с РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять генсека ООН Антониу Гутерриша в Украине, объясняя это его участием в саммите БРИКС в России.

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