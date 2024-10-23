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Каравай с солью и кокошник: генсек ООН оскандалился во время визита в Россию

Юрий Берендий
23 октября 2024, 16:25
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В МИД Украины осудили визит генсека ООН в Россию и отметили, что такие действия вредят репутации ООН и не способствуют восстановлению мира в Украине.
Каравай с солью и кокошник: генсек ООН оскандалился во время визита в Россию
Генсек ООН оскандалился во время визита в РФ / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Коротко:

  • Генсек ООН приехал на саммит БРИКС в России для встречи с Путиным
  • В МИД Украины осудили визит
  • В ООН ответили, что такие визиты являются "стандартной практикой"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл в Россию для участия в саммите БРИКС, где планируется его встреча с российским диктатором Владимиром Путиным. В Казани его торжественно встретили с традиционным "хлебом и солью". Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Российские пропагандисты опубликовали кадры того, как генсек ООН радостно ест каравай и татарский чак-чак из рук девушки в "национальном русском наряде" с кокошником в аэропорту Казани.

видео дня

По сообщению российских источников у Антониу Гутерреша встреча с Путиным запланирована на последний день саммита БРИКС, 24 октября.

Смотрите кадры встречи Антониу Гуттериша в аэропорту Казани:

Реакция Украины

В ответ Украина выразила свое недовольство визитом Гутерреша в Россию. Министерство иностранных дел Украины напомнило, что генеральный секретарь ООН отклонил приглашение на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии, организованный Украиной.

"Вместо этого он (Гутерреш - ред.) принял приглашение в Казань от военного преступника Путина. Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Он только вредит репутации ООН", - заявили во внешнеполитическом ведомстве Украины.

О чем Гутерреш будет говорить с Путиным

Накануне представитель генерального секретаря ООН Фархан Гак сообщил, что 24 октября Гутерреш встретится с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите БРИКС, чтобы обсудить войну в Украине, передает Укринформ.

По словам Гака, участие генсека в саммите БРИКС является стандартной практикой, как и раньше на встречах в Южной Африке, поскольку такие мероприятия с крупными государствами-членами, как G7 и G20, являются важными для ООН.

Гак также подчеркнул, что эта встреча имеет значение для работы ООН со странами БРИКС, которые представляют почти половину населения планеты, и Гутерреш планирует использовать саммит для проведения двусторонних встреч с лидерами, которые будут участвовать в мероприятии.

"Генсек подтвердит свою хорошо известную позицию относительно войны в Украине и условий справедливого мира, основанного на уставе ООН, международном праве и резолюциях ООН. Он продолжит прилагать усилия по обеспечению безопасности судоходства в Черном море, что является исключительно важным для глобальной продовольственной и энергетической безопасности", - сказал Хак.

БРИКС Инфографика
Какие страны входят в БРИКС / Инфографика: Главред

Что такое Генеральная Ассамблея ООН?

Генеральная Ассамблея ООН - главный совещательный, директивный и представительный орган Организации Объединенных Наций, созданный в 1945 г. согласно уставу ООН. Генеральная ассамблея состоит из 193 членов ООН и является форумом для многостороннего обсуждения всего спектра международных вопросов, изложенных в Уставе. Она также играет большую роль в процессе установления и кодификации норм международного права, пишет Википедия.

Саммит БРИКС в России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, на саммит БРИКС в Казани прибыли по меньшей мере 36 мировых лидеров, где Россия, вероятно, попытается укрепить свои военные позиции в войне против Украины. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Объединение БРИКС, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, а также ЮАР, Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ, охватывает 45% населения планеты и 35% мировой экономики. Однако США не видят угрозы для западных союзов в проведении этого саммита. Об этом заявил Джон Кирби, представитель Совета нацбезопасности США.

Страна-агрессор Россия считает "полезной" инициативу Китая и Бразилии по урегулированию конфликта в Украине, отметил советник президента РФ Юрий Ушаков.

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