Каравай с солью и кокошник: генсек ООН оскандалился во время визита в Россию

Коротко:
- Генсек ООН приехал на саммит БРИКС в России для встречи с Путиным
- В МИД Украины осудили визит
- В ООН ответили, что такие визиты являются "стандартной практикой"
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл в Россию для участия в саммите БРИКС, где планируется его встреча с российским диктатором Владимиром Путиным. В Казани его торжественно встретили с традиционным "хлебом и солью". Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
Российские пропагандисты опубликовали кадры того, как генсек ООН радостно ест каравай и татарский чак-чак из рук девушки в "национальном русском наряде" с кокошником в аэропорту Казани.
По сообщению российских источников у Антониу Гутерреша встреча с Путиным запланирована на последний день саммита БРИКС, 24 октября.
Смотрите кадры встречи Антониу Гуттериша в аэропорту Казани:
Реакция Украины
В ответ Украина выразила свое недовольство визитом Гутерреша в Россию. Министерство иностранных дел Украины напомнило, что генеральный секретарь ООН отклонил приглашение на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии, организованный Украиной.
"Вместо этого он (Гутерреш - ред.) принял приглашение в Казань от военного преступника Путина. Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Он только вредит репутации ООН", - заявили во внешнеполитическом ведомстве Украины.
О чем Гутерреш будет говорить с Путиным
Накануне представитель генерального секретаря ООН Фархан Гак сообщил, что 24 октября Гутерреш встретится с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите БРИКС, чтобы обсудить войну в Украине, передает Укринформ.
По словам Гака, участие генсека в саммите БРИКС является стандартной практикой, как и раньше на встречах в Южной Африке, поскольку такие мероприятия с крупными государствами-членами, как G7 и G20, являются важными для ООН.
Гак также подчеркнул, что эта встреча имеет значение для работы ООН со странами БРИКС, которые представляют почти половину населения планеты, и Гутерреш планирует использовать саммит для проведения двусторонних встреч с лидерами, которые будут участвовать в мероприятии.
"Генсек подтвердит свою хорошо известную позицию относительно войны в Украине и условий справедливого мира, основанного на уставе ООН, международном праве и резолюциях ООН. Он продолжит прилагать усилия по обеспечению безопасности судоходства в Черном море, что является исключительно важным для глобальной продовольственной и энергетической безопасности", - сказал Хак.
Что такое Генеральная Ассамблея ООН?
Генеральная Ассамблея ООН - главный совещательный, директивный и представительный орган Организации Объединенных Наций, созданный в 1945 г. согласно уставу ООН. Генеральная ассамблея состоит из 193 членов ООН и является форумом для многостороннего обсуждения всего спектра международных вопросов, изложенных в Уставе. Она также играет большую роль в процессе установления и кодификации норм международного права, пишет Википедия.
Саммит БРИКС в России - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, на саммит БРИКС в Казани прибыли по меньшей мере 36 мировых лидеров, где Россия, вероятно, попытается укрепить свои военные позиции в войне против Украины. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Объединение БРИКС, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, а также ЮАР, Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ, охватывает 45% населения планеты и 35% мировой экономики. Однако США не видят угрозы для западных союзов в проведении этого саммита. Об этом заявил Джон Кирби, представитель Совета нацбезопасности США.
Страна-агрессор Россия считает "полезной" инициативу Китая и Бразилии по урегулированию конфликта в Украине, отметил советник президента РФ Юрий Ушаков.
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