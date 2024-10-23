План победы 'обречен на провал', а Запорожье станет целью РФ: главное из статьи The Economist

Белый дом увидел в Плане победы Зеленского "эскалационный потенциал", рассказали журналистам украинский высокопоставленный чиновник.

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Украине очень важно остановить наступление России / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, ОП, depositphoto.com.ua

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США не говорят Зеленскому, что его План победы "провальный"

Победа Харрис не дает никаких обещаний по военной поддержке

Запорожская область станет целью РФ

РФ вернула к половине захваченной ВСУ территории Курской области

Мировая война уже идет

В США считают, что План победы Зеленского "обречен на провал", но проблема в другом — Вашингтон не говорит об этом напрямую президенту, поделился в комментарии The Economist высокопоставленный украинский чиновник.

По словам собеседника, План победы Зеленского был призван "усадить" Россию за стол переговоров. Так называемая принудительная дипломатия очень не понравилась Белому дому — он увидел в ней "эскалационный потенциал".

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"Они говорят, что это обречено на провал, хотя часть проблемы заключается в том, что они не говорят об этом (украинскому) президенту в лицо", — цитирует СМИ своего источника.

Тем временем Россия, в отличие от демократического Запада, не сильно беспокоится о рисках эскалации, замечают сами журналисты. В этом контексте The Economist упоминает прибытие в РФ войск КНДР.

Цитируя главу ГУР Кирилла Буданова, СМИ отмечает, что северокорейские солдаты, запуганные возможными последствиями в случае неудач для своих семей на Родине, являются "причиной для беспокойства".

В целом, Украина столкнулась с нехваткой помощи Запада, что рискует если не прерваться, но резко сократиться в 2025 году (о чем уже объявили Германия и Франция). Также под вопросом будут принятые 50 млрд долларов кредита за счет средств замороженных активов РФ в рамках помощи G7, если к власти в США придет Дональд Трамп.

"Если Дональд Трамп победит на выборах, которые состоятся через 2 недели, большая часть военной помощи может быть прекращена. Победа Камалы Харрис также не дает никаких обещаний", — говорится в материале.

В это время, пишут авторы статьи, Россия за счет больших потерь в солдатах и технике продвигается на Донбассе и даже якобы вернула до половины захваченных ВСУ районов Курской области. По словам высокопоставленного украинского чиновника, следующей целью оккупантов весьма вероятно станет Запорожская область (сейчас РФ контролирует город-спутник ЗАЭС Энергодар, — Главред).

Особое внимание авторы статьи выделили сплочению так называемой оси зла — Ирана-КНДР-России — на фоне разобщений и нерешительности демократических стран мира, заметно проигрывающим диктатурам.

Ось зла - что следует знать о союзе диктатур / Инфографика: Главред

Россия уже публично укрепляет военное сотрудничество с Китаем, Иран поставляет Москве ударные дроны-камикадзе (использование баллистических ракет, обещанных Тегераном, авторы еще не видят, — Главред), а Ким Чен Ын и вовсе отправил воевать с Украиной своих солдат.

Журналисты снова цитируют Буданова, ответившего, что "Украина по уши в мировой войне".

"У нас только партнеры, у них — союзники. Как и в первые дни Второй мировой войны — ее еще не все видят", — подытожил глава ГУР.

Что такое The Economist? The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Публикуется в Англии с 1843 года. 2006 тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых была продана в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

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