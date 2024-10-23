Вдвое больше предыдущих оценок: сколько военных КНДР направили в РФ

Ожидается, что до декабря будет развернуто 10 000 северокорейских солдат на территории РФ.

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КНДР уже отправила в РФ 3000 военных / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, ua.depositphotos.com

Северная Корея отправила 3000 военнослужащих в Россию для участия в боевых действиях против Украины. Об этом сообщили южнокорейские законодатели, после брифинга представителей национальной разведки, пишет Reuters.

На закрытом брифинге в парламентском комитете директор Национальной разведывательной службы заявил, что еще 1500 северокорейских военных присоединились к 1500, которые, по оценкам его ведомства, находились в стране на прошлой неделе.

"3000 северокорейских солдат, отправленных в Россию, были распределены между несколькими военными базами и проходят подготовку", - говорится в сообщении. видео дня

По данным ведомства, Северная Корея планирует до декабря отправить в Россию в общей сложности 10 000 военных.

Также известно, что РФ наняла немало переводчиков для северокорейских солдат. Их учат современной тактике войны с использованием беспилотников, однако на адаптацию требуется время. Поэтому в Южной Корее считают, что среди солдат КНДР может быть много потерь, как только их отправят на фронт.

"Российские инструкторы оценивают, что северокорейские военные обладают отличными физическими качествами и моральным духом, но им не хватает понимания современных методов ведения войны, таких как атаки с использованием беспилотников", - сообщил депутат комитета Ли Сон Гвен.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия - вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года - стратегические ракетные войска, а также с 2017 года - специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1,2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годные к военной службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

Войска КНДР в Украине - последние новости

Недавно министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что войска Северной Кореи уже находятся в РФ. Появились соответствующие доказательства. Вашингтон разбирается, с какой целью Пхеньян отправил своих военных на территорию российского государства.

Военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал, что Северная Корея предоставила России не просто военных, а представителей так называемых сил специальных операций. Он считает, что ситуация которая сейчас происходит с переброской войск КНДР в Украину является достаточно угрожающей.

В издании The Guardian сообщали, что российская оккупационная армия может привлекать северокорейские войска для штурмовых действий на востоке Украины в зимний период. Также военные из Северной Кореи могут использоваться страной-агрессором Россией для поддержки логистики и инженерных работ вблизи линии фронта.

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