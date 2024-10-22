"Может быть 2 бригады по 6 тыс.": Зеленский озвучил новые данные о военных КНДР в Украине

Стало известно, сколько северокорейских военных может готовить Россия к войне против Украины.

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Зеленский озвучил новые данные о военных КНДР в Украине/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, depositphotos.com/ua

Основные тезисы Зеленского:

РФ может готовить к войне 2 бригады военных из КНДР по 6 тысяч человек

Партнеры должны помочь Украине справиться с таким вызовом

Украина ожидает жесткой предметной реакции мира, и не только словами

Страна-агрессор Россия может готовить к отправке на фронт две бригады северокорейских военных по 6 тысяч человек.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении вечером 22 октября. Он отметил, что для нашего государства это может быть вызовом.

видео дня

"Второе, что важно сказать за сегодня. Было несколько докладов главкома Сырского о ситуации на нашем фронте и о перспективах на ближайшее время. В частности, мы имеем информацию о подготовке двух подразделений из военных из Северной Кореи - может быть даже две бригады по 6 тысяч человек. И это вызов. Но мы знаем, как на этот вызов ответить. И важно, чтобы от этого вызова не прятались и партнеры. Все партнеры", - сказал Зеленский.

Он выразил благодарность всем странам и лидерам, которые осудили присоединение Северной Кореи к войне страны-агрессора России против Украины.

"Понятно, что в Пхеньяне так же, как и в Москве, не считают людей и не ценят человеческие жизни. Но мы все в мире одинаково заинтересованы в том, чтобы войну завершить, а не продолжить. Поэтому мы вместе должны остановить Россию и ее сообщников", - сказал украинский президент.

Зеленский отметил, что если Северная Корея может вмешиваться в войну в Европе, значит, давления на этот режим точно недостаточно.

"И если Россия до сих пор может делать эту войну больше и дольше, значит, каждый в мире, кто до сих пор не помогает принуждать Россию к миру, на самом деле помогает Путину воевать. Преступников надо останавливать. Мы ожидаем жесткой предметной реакции мира. Желательно, не только словами", - подытожил он.

Видеообращение Зеленского/ скрин

Смотрите видеообращение Владимира Зеленского 22 октября:

Что известно об армии Северной Кореи (КНДР)/ Инфографика: Главред

Войска КНДР в Украине - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что КНДР включается в войну в Украине. Согласно подробным докладам разведок, стало известно о фактическом включении КНДР в войну в Украине.

После этого сообщалось, что РФ готовит более 10 тыс. военных КНДР на Дальнем Востоке. В России готовят северокорейских военных, чтобы перебросить их на приграничные территории возле Украины и провести ротацию оккупационных войск.

В BILD отметили, что Ким Чен Ын послал в Украину элитное подразделение "боевых рабов". Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправил в Украину элитное спецподразделение, которое считается одним из самых жестоких в мире. Эти гвардейцы охраняли отца диктатора. Но пока что это больше предположение самих журналистов.

Также сообщалось, что Южная Корея созвала Совбез - готовится передать Украине наступательное оружие. СМИ предполагали, что Сеул может пересмотреть свою помощь Украине. До этого Южная Корея воздерживалась от отправки летального вооружения.

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