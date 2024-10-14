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В разведке узнали планы врага: КНДР включается в войну в Украине – Зеленский

Алексей Тесля
14 октября 2024, 20:09
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Согласно подробным докладам разведок, стало известно о фактическом включении КНДР в войну в Украине.
Зеленский, Путин, Ким Чен Ын
Владимир Зеленский заявил о включении КНДР в войну / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, скриншот

На заседании Ставки Верховного главнокомандующего был доклад разведок о фактически включении в войну Северной Кореи, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Провел Ставку. Несколько вопросов. Среди главного был доклад разведок - Службы внешней разведки и ГУР о намерениях россиян на осень – зиму", - подчеркнул он в ходе своего традиционного вечернего видеообращения.

Глава государства уточнил, что согласно подробным докладам разведок, стало известно о фактическом включении КНДР в войну в Украине.

"Все довольно подробно. Фактически включение в войну Северной Кореи. Также - отношения России с некоторыми другими странами, которые, к сожалению, инвестируют в затягивание войны", - сказал Зеленский в вечернем видеообращении в понедельник.

Зеленский добавил, что по итогам Ставки дал конкретные задачи Силам обороны, Силам безопасности, правительству и дипломатам.

Армия КНДР - что о ней известно

Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики.

В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия.

Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек.

Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами.

Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

Смотрите видео - армия КНДР на Донбассе:

Войска КНДР в Украине - последние новости по теме

Ранее эксперт Тарас Чмут предупредил о рисках переброски военных из КНДР. Северная Корея обладает большим мобилизационным ресурсом, предупредил Тарас Чмут.

Напомним, ранее сообщалось, что Северная Корея могла отправить в РФ своих элитных военных. КНДР отправила в Россию своих военных из элитного подразделения, которые будут заниматься в РФ обучением оккупантов.

Как сообщалось ранее, военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов оценил договор о стратегическом партнерстве, который подписали российский диктатор Владимир Путин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын, и объяснил, в чем его суть.

корея кндр
/ Инфографика: Главред

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