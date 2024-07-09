Северная Корея отправила в РФ своих элитных военных - для чего

КНДР отправила в Россию своих военных из элитного подразделения, которые будут заниматься в РФ обучением оккупантов.

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КНДР отправила свои войска в Россию / коллаж: Главред фото: Википедия

Элитная военная тренировочная делегация КНДР с визитом прибыла в Россию. Северокорейские СМИ назвали это "первым обменом" военными между двумя государствами. Об этом пишет издание Reuters.

"Делегацию возглавляет президент Военного университета имени Ким Ир Сена Ким Гум Чхоль. Он и военные вылетели в РФ самолетом в понедельник. Отмечается, что цель визита и место пребывания северокорейцев в РФ пока не разглашается", - об этом пишут северокорейские СМИ.

Как пишет издание, военный университет имени Ким Ир Сена готовит элитных военных. стоит заметить, что действующий лидер страны Ким Чен Ын после обучения в Швейцарии посещал этот университет.

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Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия - вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года - стратегические ракетные войска, а также с 2017 года - специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1,2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годные к военной службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

Также в Reuters утверждают, что отправка войск КНДР в Россию является результатом недавнего визита Владимира Путина в Пхеньян. В прошлом году чиновники Северной Кореи и РФ совершили рекордное количество визитов на территорию друг друга.

Сближение России и КНДР

Напомним, ранее военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов оценил договор о стратегическом партнерстве, который подписали российский диктатор Владимир Путин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын, и объяснил, в чем его суть.

Также Жданов отметил, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын может не ограничиться инженерными частями, а отправит в Украину и другие подразделения своих войск.

Ранее мы сообщали, что Северная Корея может помогать России в войне не только снарядами, но и отправить свои войска в Украину. Речь идет об отправке на помощь российским оккупантам строительных и инженерных подразделений армии КНДР. Об этом сообщила южнокорейская телекомпания TV Chosun.

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