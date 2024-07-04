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Отправит ли Ким Чен Ын войска в Украину: Жданов раскрыл сценарий нападения

Юлия Закрепа
4 июля 2024, 11:59
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Санкции могут коснуться не только Северной Кореи, но и Китая, поскольку именно он является главным меценатом существования Северной Кореи.
Отправит ли Ким Чен Ын войска в Украину: Жданов раскрыл сценарий нападения
Отправит ли Ким Чен Ын войска в Украину / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, скриншот: видео

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду рассказал, насколько вероятно то, что Ким Чен Ын таки отправит свои войска в Украину и северные корейцы действительно будут участвовать в войне на стороне России.

Жданов считает, что вероятность отправки войск КНДР в Украину существует, но она невысока. Ким Чен Ын не настолько глуп, чтобы попасть еще под одну волну санкций.

"Причем эти санкции могут коснуться не только Северной Кореи, но и Китая, поскольку именно он является главным меценатом существования Северной Кореи. Поэтому такая угроза есть, но вероятность реализации такого сценария не очень велика. Путин, безусловно, очень хочет вовлечь в войну и КНДР, потому что появление любой третьей стороны на поле боя в этом конфликте повышает статус самой войны. Лаврова пустили на конференцию в Нью-Йорк, и там он заявил, что Россия готова к переговорам, но с Европой, не с Киевом. Повышение статуса войны как раз и будет означать повышение уровня переговоров - не с Киевом, а с коллективным Западом. Будут ли в них участвовать США - это второстепенный вопрос на этом этапе. Москва готова разговаривать с Брюсселем, особенно сейчас, когда Орбан председательствует в Совете ЕС, и это для нее было бы выгодно", - пояснил эксперт.

видео дня

Жданов также отметил, что появление третьей стороны выгодно России. Тогда Путин скажет, что это региональная война, поэтому с Киевом разговаривать нечего, а говорить нужно с меценатами, которые поддерживают Киев.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Напомним, что Жданов заявил, что КНДР может помочь армии РФ тайно пробираться к позициям ВСУ. Если Северная Корея отправит в Украину инженерные войска на помощь российскому диктатору Владимиру Путину, для нашей страны это может иметь серьезные негативные последствия.

В Пентагоне ответили, возможна ли отправка военных КНДР в Украину. Хотя Штаты и проинформированы о партнерских отношениях между РФ и КНДР, в частности предоставление военной помощи стране-агрессору, однако признаков направления войск в Россию пока нет, считают в Министерстве обороны США.

КНДР в панике из-за того, что США, Япония и Южная Корея создали "азиатскую версию НАТО". КНДР раскритиковала совместные военные учения Южной Кореи, Японии и США, проведенные в этом месяце, заявив, что это показатель, что отношения между тремя странами переросли в "азиатскую версию НАТО".

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