Южная Корея может перебросить войска в Украину: какая угроза от КНДР

Военный эксперт сообщил, что партнеры Украины должны жестко отреагировать в случае переброски подразделений КНДР на линию фронта.

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Корея может перебросить свои подразделения в Украину / коллаж: Главред, фото: militaryarms.ru, УНИАН

Директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых считает, что в случае если КНДР будет перебрасывать свои войска на линию фронта, то Южная Корея может также перебросить свои подразделения в Украину.

"Появление на фронте любых подразделений вооруженных сил Северной Кореи потребует большего внимания. Дело в том, что под инженерными подразделениями из КНДР могут маскировать части, которые будут выполнять другие задачи. В частности, тех, которые могли бы получить опыт ведения реальных боевых действий", - пояснил Рябых в эфире телеканала "Еспресо".

По словам эксперта, партнеры Украины должны жестко отреагировать в случае переброски подразделений КНДР на линию фронта.

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"Сейчас еще нельзя подтвердить информацию, что Северная Корея собирается перебрасывать свои военные подразделения в Украину. Впрочем, если это произойдет, то должно стать объектом жесткого ответа со стороны наших партнеров. Мне кажется, что при появлении военных КНДР на территории Украины, то не только инструкторы НАТО должны быть переброшены на линию фронта. Я не исключаю, что даже Республика Корея может перебросить свои войска на территорию Украины, если Ким Чен Ын решится перебросить свои подразделения на "линию фронта на стороне РФ", - добавил он.

Кто такой Валерий Рябых? Валерий Рябых - директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express, редактор специализированного информационного Интернет-портала Defence-UA.com. Инженер-механик, магистр международного права, пишет DE.

Напомним, что в ISW раскрыли, что КНДР в июле отправит войска в Украину. КНДР ежегодно будет получать от России до 115 миллионов долларов, если отправит в Украину три-четыре инженерные бригады, которых в стране около десяти.

В США ответили на возможную отправку войск КНДР в Украину. Углубление военного союза между Пхеньяном и Москвой дало повод для слухов о том, что РФ может попросить КНДР выделить войска для помощи в войне в Украине.

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