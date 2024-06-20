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РФ собирает свою коалицию: Белый дом прокомментировал визит Путина в КНДР

Анна Ярославская
20 июня 2024, 07:39
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Россия не сможет противостоять всему демократическому миру, который продолжает обеспечивать мощную поддержку Украины, считает Майкл Карпентер.
Ким Чен Ын, Путин
Ким Чен Ын и Путин встретились в КНДР / Коллаж: Главред, фото: скриншот с сайта Кремля

Страна-агрессор Россия пытается собрать коалицию с другими странами, в частности с КНДР, Ираном, Сирией и, в определенной степени, с Китаем. Об этом стремлении свидетельствует визит российского диктатора Владимира Путина в Северную Корею. Такое мнение озвучил старший директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности Белого дома Майкл Карпентер.

По его словам, России это не поможет в противостоянии всему демократическому миру, который продолжает обеспечивать мощную поддержку Украины, пишет Укринформ.

"Относительно встречи Путина и Ким Чен Ына в Пхеньяне и всей помпезности и великолепия, которые отражают тоталитарный характер режим в КНДР, очевидно, что речь идет о расширении партнерства. Ее (РФ – ред.) ближайшими партнерами в мире стали Северная Корея, Иран, Сирия, а затем в определенной степени Китай, который хоть и не предоставляет России оружия, но присылает много продукции двойного назначения для производства передовых систем вооружения", - сказал Карпентер.

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Он уточнил, что речь идет, в частности, о нитроцеллюлозе для изготовления порохов, оптике, станках для российского ВПК. И это, по его словам, усиливает угрозу для Украины, а также для европейской безопасности.

"Это, в широком смысле, коалиция, которую собирает Россия. Но сравните ее с коалицией из 50 стран в Контактной группе по вопросам обороны Украины, а затем с примерно 100 странами, которые поддержали принципы Устава ООН в Швейцарии, и вы увидите явный контраст", - отметил Карпентер.

Кто такой Ким Чен Ын

Ким Чен Ын - северокорейский политический, государственный, военный и партийный деятель. Диктатор, сын бывшего диктатора Северной Кореи Ким Чен Ира. После смерти отца с 29 декабря 2011 года занял его должность. Верховный руководитель Северной Кореи (с 2011). Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (с 2021). Маршал КНДР (2012). Генералиссимус КНДР (2022), пишет Википедия.

Визит Путина в КНДР

18 июня глава страны-оккупанта Владимир Путин начал свой визит в Северную Корею. Во время встречи с Ким Чен Ыном, вероятнее всего, речь пойдет о поддержке России в виде поставок боеприпасов и ракет. В последний раз Путин посещал Северную Корею 24 года назад - вскоре после того, как он впервые стал президентом, когда КНДР руководил Ким Чен Ир, отец нынешнего лидера.

Известно, что делегации государств провели полуторачасовые переговоры. После этого состоялась личная встреча диктаторов. Российские СМИ опубликовали главные тезисы первых заявлений Путина и Ким Чен Ына.

Отмечается, что глава Кремля объявил, что подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу отношений России и КНДР на долгие годы вперед. По словам Путина, взаимодействие между обеими странами основывается на равноправии и взаимном уважении.

Ранее сообщалось, что Северная Корея переправила в Россию контейнеры, которые могут вмещать почти 5 миллионов артиллерийских снарядов. Москва также получила десятки баллистических ракет и передает Пхеньяну технологии для спутников, танков и самолетов. Глава Кремля Владимир Путин во время визита в КНДР на следующей неделе наверняка попросит еще больше "помощи". Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вонсик.

Использование Россией северокорейских ракет в войне против Украины дает режиму Ким Чен Ына уникальную возможность проверить свое оружие в реальных боевых условиях, сообщает Bloomberg. Война позволяет Северной Корее получить ценную информацию по техническим вопросам и самим боеприпасам.

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