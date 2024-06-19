Визит Путина в КНДР: лидеры стран удивили заявлениями о войне в Украине

Российский диктатор выразил надежду, что следующая его встреча с лидером КНДР состоится в Москве.

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Визит Путина в КНДР / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru

Президент страны-агрессора России Владимир Путин впервые за 24 года прибыл в Северную Корею и встретился с лидером страны Ким Чен Ыном. Известно, что делегации государств провели полуторачасовые переговоры. После этого состоится личная встреча диктаторов. Российские СМИ опубликовали главные тезисы первых заявлений Путина и Ким Чен Ына, передает tsn.ua.

Отмечается, что глава Кремля объявил, что подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу отношений России и КНДР на долгие годы вперед. По словам Путина, взаимодействие между обеими странами основывается на равноправии и взаимном уважении.

"В прошлом году во время вашего визита в Россию мы значительно продвинулись в строительстве наших межгосударственных связей. Сегодня подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу", - сказал Путин. видео дня

По словам российского диктатора, подвиги предыдущих поколений - хорошая база развития отношений России и Северной Кореи сегодня.

Путин также не постеснялся сказать, что РФ ценит поддержку Северной Кореей российской политики, в частности, в отношении Украины.

Российский диктатор выразил надежду, что следующая его встреча с лидером КНДР состоится в Москве.

В свою очередь, Ким Чен Ын заявил, что северокорейское правительство оценивает роль России в поддержании стратегического баланса в мире, а также выражает поддержку в войне против Украины.

По его словам, отношения КНДР и России вступают в период нового расцвета.

"Мы намерены укреплять стратегические отношения с Россией и безоговорочно будем поддерживать РФ", - сказал северокорейский диктатор.

Кто такой Ким Чен Ын Ким Чен Ын - северокорейский политический, государственный, военный и партийный деятель. Диктатор, сын бывшего диктатора Северной Кореи Ким Чен Ира. После смерти отца с 29 декабря 2011 года занял его должность. Верховный руководитель Северной Кореи (с 2011). Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (с 2021). Маршал КНДР (2012). Генералиссимус КНДР (2022), пишет Википедия.

Визит Путина в КНДР - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава страны-оккупанта Владимир Путин начал свой визит в Северную Корею. Во время встречи с Ким Чен Ыном, вероятнее всего, речь зайдет о поддержке России в виде поставок боеприпасов и ракет.

Использование Россией северокорейских ракет в войне против Украины дает режиму Ким Чен Ына уникальную возможность проверить свое оружие в реальных боевых условиях, сообщает Bloomberg. Война позволяет Северной Корее получить ценную информацию по техническим вопросам и самим боеприпасам.

Политический эксперт, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что РФ выгодно использовать Северную Корею для разыгрывания сценариев обострения противостояния на Корейском полуострове, чтобы отвлечь внимание США от Украины.

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