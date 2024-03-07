КНДР передала России снаряды "с подвохом": в ГУР раскрыли детали

Северная Корея снабжает агрессора Россию снаряды полувековой давности, сказал представитель ГУР Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

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Половина боеприпасов, которые КНДР передала России, не годятся для стрельбы - ГУР / Коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети

КНДР передала России более полутора миллиона артиллерийских снарядов для войны против Украины. Половина таких боеприпасов не годятся для стрельбы или как минимум нуждаются в проверке. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

В материале The Times он рассказал, что Северная Корея снабжает российских оккупантов снарядами полувековой давности.

"На сегодня, учитывая имеющуюся статистику, Россия уже импортировала 1,5 млн боеприпасов из КНДР, однако эти снаряды были изготовлены в 70-80-х годах. Половина из них не работает, а остальные нужно либо отремонтировать, либо проверить перед использованием", - сказал Скибицкий. видео дня

По его словам, Пхеньян, отдавая россиянам старые снаряды, наращивает свое внутреннее производство и просит у Москвы ракетные и подводные технологии для развития своей оборонной промышленности.

"Это еще раз доказывает, что России не хватает собственных производственных мощностей для быстрого и мощного наращивания производства ракет. Если бы она этого не делала, то зачем просила бы об этом Северную Корею?" – добавил Скибицкий.

Военные в Южной Корее считают, что, если смотреть на объемы контейнеров, то можно предположить поставки не полутора, а даже 3 миллионов снарядов КНДР от России.

"Хотя оружейные заводы КНДР работают на 30% мощности из-за нехватки сырья и электроэнергии, некоторые заводы работают по полной, прежде всего производя оружие и снаряды для РФ", - подчеркнул южнокорейский министр обороны Син Вон Сик.

Снаряды России от Северной Кореи

КНДР передает России ракеты, которые захватчики потом атакуют Украину. Согласно сведениям CNN, эксперты проанализировали компоненты ракет и пришли к выводу, что большинство из них – производства Запада.

Северная Корея поставила Путина 1,5 млн снарядов, рассказали в Главном управлении разведки Минобороны. По данным ведомства, Пхеньян передал Москве снаряды 70-80-х годов ХХ века, с которыми у оккупантов могут возникнуть проблемы.

Россия получила от КНДР несколько миллионов боеприпасов, рассказали журналисты Sky News. В частности, Москва могла получить более трех миллионов снарядов калибра 152 миллиметра и еще 500 000 снарядов калибра 122 мм.

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