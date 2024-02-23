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КНДР передала Путину 1,5 млн снарядов: в ГУР раскрыли детали

Андрей Ганчук
23 февраля 2024, 18:19
КНДР отправила России снаряды, которым несколько десятков лет, а взамен потребовала от Москвы предоставить нужные Пхеньяну технологии, отметил Вадим Скибицкий.

Путин и Ким Чен Ын
Россия получила от КНДР снаряды 70-80-х годов - ГУР / Коллаж Главред: фото: скриншот YouTube

Северная Корея передала агрессору России уже 1,5 миллиона артиллерийских боеприпасов, однако речь идет о снарядах 1970-1980-х годов, с которыми могут возникнуть проблемы. Взамен Пхеньян просит у Москвы технологии для ракет и подводных лодок. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

В интервью Интерфакс-Украина он рассказал о том, что северокорейцы поставили россиянам старые боеприпасы, половина которых не срабатывает. Взамен Пхеньян просит у Москвы технологии.

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"На сегодняшний день, если взять имеющиеся статистические данные, россияне из КНДР уже завезли полтора миллиона боеприпасов. Но эти боеприпасы из 70-х, 80-х годов. Там половина не срабатывает, а остальные требуют перед тем, как его применять, или восстановления, или проверки. В чем здесь выгода для Северной Кореи? Она отдает старое, просит нарастить производство у себя и просит взамен определенные технологии, в том числе ракетные, технологии для изготовления подводных лодок, для того, чтобы развивать свой оборонно-промышленный комплекс", - отметил Скибицкий.

Кроме того, в военной разведке подтвердили сведения о применении оккупантами ракет КНДР по территории Украины. Такая баллистическая ракета несет большой заряд – более полутоны.

"Очень сложно выявить, что именно запускают: КН-23 или это "Искандер", но, тем не менее, характеристики баллистические. Единственное, что мы четко знаем, что по размерам ракеты разные. И во-вторых, корейская ракета более новая в разработке, потому что, скорее всего, за основу была взята российская разработка "Искандер", - объяснил замначальника ГУР.

Что в обмен на ракеты требует КНДР

Также он добавил, что Северная Корея просит и дополнительные технологии для совершенствования своих вооружений.

"Но это еще раз подтверждает, что в РФ недостаточно производственных мощностей для быстрого мощного наращивания производства ракетного оружием. Если бы это было так, они бы не обращались к Северной Корее", - подчеркнул Вадим Скибицкий.

Снаряды России от КНДР

В январе в ГУР Минобороны говорили, что КНДР поставила России около 1 миллиона артиллерийских снарядов. По оценкам военной разведки Украины, речь идет о снарядах калибра 155 и 122 миллиметра. Их у Москвы дефицит, поэтому она получает их от Пхеньяна.

Россияне запустили по Украине 24 ракеты из КНДР, сказал генпрокурор Андрей Костин. Наиболее массированная атака северокорейскими ракетами была осуществлена 7 февраля. Оккупанты ударили по Киеву, Харькову и Павлограду.

В ракете КНДР, которой РФ атаковала Украину, нашли детали неожиданного происхождения, написали журналисты CNN. Как выяснили журналисты, большинство компонентов северокорейской ракеты изготовлены на Западе.

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