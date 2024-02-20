В ракете КНДР, которой РФ атаковала Украину, нашли детали неожиданного происхождения – CNN

Эксперты проанализировали 290 компонентов из остатков ракеты и обнаружили, что 75% компонентов были изготовлены в США, еще 16% имеют европейское происхождение.

https://glavred.info/ukraine/v-rakete-kndr-kotoroy-rf-atakovala-ukrainu-nashli-detali-neozhidannogo-proishozhdeniya-cnn-10543517.html Ссылка скопирована

В ракете КНДР, которой РФ атаковала Украину, нашли детали неожиданного происхождения/ коллаж: Главред, фото: t.me/synegubov

Страна-агрессор Россия уже несколько раз била по Украине ракетами, которые она получила от Северной Кореи. В одной из таких баллистических ракет, которой российские захватчики в прошлом месяце попали по Харькову, обнаружили компоненты американских и европейских компаний.

Эта ракета содержала сотни компонентов и деталей европейского и американского производства. Об этом рассказали специалисты британской организации Conflict Armament Research, сообщает CNN.

Более того, согласно выводам экспертов, эту ракету изготовили максимум в прошлом году, и в Россию она попала в очень короткие сроки.

видео дня

Это впервые было публично обнаружено, что ракетная программа КНДР имеет зависимость от иностранных технологий. Хотя теоретически такой зависимости не должно быть – из-за многолетних санкций, которые на Северную Корею наложило мировое сообщество.

Британские исследователи проанализировали 290 компонентов из остатков упомянутой ракеты и обнаружили, что не менее 75% таких компонентов были разработаны, изготовлены и проданы в Северную Корею из США, а еще 16% имеют европейское происхождение. Только 9% компонентов поступают из предприятий, зарегистрированных в Азии.

Conflict Armament Research не называет конкретные компании, которые производили такие детали.

В то же время эксперты утверждают, что нет никаких доказательств того, что фирмы намеренно отправляли детали в КНДР. Но отмечается, что известно, что несеверокорейские компоненты ракеты были изготовлены в период с 2021 года по 2023 год.

РФ бьет по Украине ракетами из КНДР

Ранее в ГУР Минобороны Украины сказали, сколько боеприпасов КНДР передала в Россию. Самые активные поставки боеприпасов из Северной Кореи в Россию происходили в период с сентября по ноябрь 2023 года.

Также в ГУР рассказали, сколько ракет и каких типов Россия получила от КНДР. По данным ГУР, Россия покрывает дефицит боеприпасов собственного производства путем поставок артиллерийских снарядов из Северной Кореи.

Также ранее сообщалось, что россияне запустили по Украине 24 ракеты из КНДР. В результате крупнейшей атаки северокорейскими ракетами по территории Украины под удар попали 3 города.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.