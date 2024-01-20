Сколько боеприпасов КНДР передала в Россию: ГУР поразило числом

Самые активные поставки боеприпасов из Северной Кореи в Россию происходили в период с сентября по ноябрь 2023 года.

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Сколько боеприпасов КНДР передала в Россию / Коллаж: Главред, фото: ЦТАК, скриншот: видео

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Северная Корея уже передала России примерно миллион артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 152 мм.

Скибицкий рассказал в интервью РБК-Украина, что самые активные поставки боеприпасов из Северной Кореи в Россию происходили в период с сентября по ноябрь 2023 года. Основной боеприпас, поставляемый россиянам из КНДР - это 122 мм и 152 мм.

"По нашим оценкам, речь идет примерно об одном миллионе таких артиллерийских боеприпасов, которые были поставлены в Российскую Федерацию. Это как раз тот дефицит, который имеет Москва по снарядам, и не может покрыть за счет собственного производства", - рассказал представитель ГУР. видео дня

Напомним, что КНДР может продать РФ новый тип баллистических ракет. Северная Корея продает России свое оружие в обмен на технологическую помощь в программе вооружения, заявил Шин Вон Сок.

КНДР использует Украину для испытаний своих ракет. Представитель Южной Кореи заявил, что ракеты малой дальности, которые были переданы России, уже запускались в декабре и январе по территории Украины.

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