Сколько боеприпасов КНДР передала в Россию: ГУР поразило числом

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Северная Корея уже передала России примерно миллион артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 152 мм.
Скибицкий рассказал в интервью РБК-Украина, что самые активные поставки боеприпасов из Северной Кореи в Россию происходили в период с сентября по ноябрь 2023 года. Основной боеприпас, поставляемый россиянам из КНДР - это 122 мм и 152 мм.
"По нашим оценкам, речь идет примерно об одном миллионе таких артиллерийских боеприпасов, которые были поставлены в Российскую Федерацию. Это как раз тот дефицит, который имеет Москва по снарядам, и не может покрыть за счет собственного производства", - рассказал представитель ГУР.видео дня
Напомним, что КНДР может продать РФ новый тип баллистических ракет. Северная Корея продает России свое оружие в обмен на технологическую помощь в программе вооружения, заявил Шин Вон Сок.
КНДР использует Украину для испытаний своих ракет. Представитель Южной Кореи заявил, что ракеты малой дальности, которые были переданы России, уже запускались в декабре и январе по территории Украины.
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