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Россияне снова обстреляли Украину ракетами из КНДР: в Белом доме назвали даты

Юрий Берендий
10 января 2024, 09:32
В Белом доме сообщили о намерении созвать Совбез ООН 10 января из-за поставок Северной Кореей баллистических ракет России и ударов ими по территории Украины.
Россияне снова обстреляли Украину ракетами из КНДР: в Белом доме назвали даты
47 стран осудили поставки КНДР баллистических ракет в Россию / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, УНИАН

Спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что Россия использовала несколько ракет производства Северной Кореи во время ракетного удара по Украине 6 января. Кирби также отметил, что в настоящее время в США проводятся оценки последствий таких ударов по Украине. Об этом он сказал во время брифинга.

"Россия была вынуждена искать военную технику у стран-единомышленников, одним из таких государств является Северная Корея, и КНДР недавно предоставила России пусковые установки баллистических ракет и несколько десятков баллистических ракет", - сказал он.

Он добавил, что американская сторона ранее сообщала о первом известном запуске РФ северокорейской баллистической ракеты по Украине 30 декабря. Позже, 2 января, Россия атаковала Запорожье, Киев, Харьков и другие города примерно десятью ракетами.

видео дня

Также, Кирби сообщил, что министры иностранных дел 47 стран в совместном заявлении осудили поставки Северной Кореей баллистических ракет России.

По его словам, подписантами этого заявления стали, в частности государственный секретарь США Энтони Блинкен и высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

"В заявлении указано, что передача этих ракет увеличивает страдания украинцев и поддерживает российскую агрессивную войну. Наше правительство выступает против такой поставки оружия (России - ред.)", - сказал Кирби.

Представитель Совета национальной безопасности США подчеркнул, что поставки Северной Кореей баллистических ракет России прямо нарушает ряд резолюций Совета Безопасности ООН.

"США намерены на заседание Совбеза ООН 10 января поднять этот вопрос с требованием, чтобы Россия понесла ответственность за нарушение международных обязательств", - отметил Кирби.

Кирби призвал усилить противовоздушную оборону Украины и предоставить другое военное снаряжение, необходимое для защиты украинской инфраструктуры и мирного населения. Он подтвердил, что США продолжают применять санкции против России и будут раскрывать подробности возможных соглашений о поставках Москве оружия.

Кроме того, Кирби призвал Конгресс немедленно одобрить финансирование для Украины без каких-либо проволочек.

"Россия ищет поддержки у таких стран, как Иран и КНДР, а Украина нуждается в нашей поддержке. Я призываю Конгресс помочь нам удовлетворить их потребности", - подытожил чиновник.

Ракеты России от КНДР

4 января представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Россия использовала ракеты, полученные от КНДР для атак по территории Украины. Он отметил, что по крайней мере одна такая ракета была запущена оккупантами 30 декабря.

В статье американского издания The Washington Post указывается, что Северная Корея, возможно, передала России несколько десятков баллистических ракет для ударов по территории Украины.

Сейчас Вооруженные Силы Украины не могут подтвердить использование российскими оккупантами баллистических ракет, которые им предоставила Северная Корея. Эксперты изучают обломки для установления факта использования таких ракет. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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война в Украине новости США КНДР
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