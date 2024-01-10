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Блокпосты на Киевщине не убрали: комендант объяснил, ловят ли на них уклонистов

Анна Ярославская
10 января 2024, 09:13
К работе на блокпостах дополнительно привлечены почти 900 человек. Чем они занимаются, рассказал Руслан Олейник.
Блокпост, проверка документов
В Киевской области продолжают работать блокпосты / Коллаж: Главред, фото: ТСН

С 28 декабря по 6 января в Киеве проводили контрдиверсионные и меры безопасности. Для этого в области установили блокпосты, на которых военные вместе с правоохранителями проверяли подозрительный транспорт и документы у граждан. Хотя срок проведения контрдиверсионных мероприятий истек, блокпосты до сих пор остаются на своих местах. Комендант Киевской области, подполковник Руслан Олейник объяснил в комментарии ТСН, почему так происходит.

По его словам, к контрдиверсионным мерам на территории Киевской области было дополнительно привлечены почти 900 человек: сотрудников Нацполиции, СБУ, военнослужащих Комендатуры Киевской области и военных 114 ОБр ТрО. Всего было сформировано 139 нарядов, которые дежурили на стационарных и мобильных блокпостах. Также работало 40 поисковых групп.

В результате проведения мероприятий было проверено почти 74 тысячи человек и более 27 тысяч транспортных средств.

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Олейник добавил, что было обнаружено определенное количество лиц, которые уклонялись от мобилизации.

"Что касается работы сотрудников ТЦК, могу сказать, что у них есть свое руководство, определяющее им цели и задачи. Но все же хочу отметить, что в рамках мероприятий безопасности обнаружили определенное количество лиц, действительно уклонявшихся от мобилизации. Далее с ними будут работать специалисты ТЦК и СП", - сказал подполковник.

Комендант Киевской области добавил, что проведенные мероприятия "показали очень хороший результат и эффективность".

"Работа блокпостов - привычное явление в военное время и они продолжают выполнять задачи по обеспечению безопасности", - объяснил Олейник тот факт, что блокпосты до сих пор не убрали.

По его словам, пока что не было распоряжений относительно увеличения их количества.

"Напротив, сейчас проводится инспекция блокпостов и анализ их эффективности в отдельных направлениях. В общем, сотрудники и военнослужащие, которые вовлечены в работу на блокпостах, будут выполнять свои функции, как и делали это в предыдущие недели — выявлять подозрительных лиц и транспортные средства, заботиться о безопасности жителей Киевщины", - резюмировал он.

Блокпосты в Киеве и области

Комендатура и полиция Киевской области получила задание искать на блокпостах украинцев, которые нарушают закон Украины о мобилизации.

Начальник полиции Киевской области Анатолий Щадило заявил, что полицейские не занимаются целенаправленной раздачей повесток военнообязанным на блокпостах в Киевской области.

Ранее в ВСУ рассказали, кому не будут выдавать повестки на улицах. Представитель Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что их не будут выписывать лицам, у которых есть военно-учетные документы.

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