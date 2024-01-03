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Повестки на блокпостах: в полиции назвали, кого усиленно проверяют на Киевщине

Алексей Тесля
3 января 2024, 11:54
Копы на блокпостах выполняют предусмотренные законом полицейские функции, подчеркнул Анатолий Щадило.
Блокпост
Что известно о выдаче повесток на блокпостах / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, ТСН

Начальник полиции Киевской области Анатолий Щадило рассказал о ситуации о размещении на Киевщине новых блокпостов и раздаче на них повесток военнообязанным.

По его словам, полицейские не занимаются целенаправленной раздачей повесток военнообязанным на блокпостах в Киевской области. Об этом сообщает ГУ НП в Киевской области.

Начальник полиции Киевщины уточнил, что правоохранители на блокпостах выполняют только предусмотренные законом полицейские функции.

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"Обеспечивают меры безопасности путем усиленного контроля за передвижением граждан, транспортных средств, грузов и т.д. Меры, связанные с мобилизацией (осуществление досудебного расследования, административного задержания) полицией проводятся исключительно на основании постановления Кабинета министров №1487 от 30 декабря 2022 года и только за обращениями территориальных центров комплектования и социальной поддержки региона", – добавил Щадило.

Ранее Михаил Федоров дал однозначный ответ насчет повесток через "Дію". Вице-премьер прокомментировал вероятность выдачи повесток через приложение "Дія".

Напомним, ранее Валерий Залужный рассказал об электронных повестках. Главнокомандующий также упомянул и о "реестре должников" и объяснил детали.

Как сообщалось ранее, президент Зеленский не будет подписывать законопроекты, которые будут касаться обязательной мобилизации женщин. Он отметил, что не поддерживает обязательную мобилизацию женщин, но может рассмотреть аргументы по снижению возрастного "порога".

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мобилизация повестка Национальная полиция война России и Украины
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