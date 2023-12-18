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Залужный – о мобилизации: нужно вернуть рабочий механизм и обеспечить ротацию

Андрей Ганчук
18 декабря 2023, 14:37
Военкомы, которые ранее были уволены, знали, как нужно проводить мобилизационные мероприятия, сказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Залужный, мобилизация
Людям на передовой нужна замена - Залужный / Коллаж: Главред, фото: Facebook В. Залужного, Главред

Мобилизацию в Украине следует вернуть в те рамки, которые работали раньше. Людей, которые сейчас на фронте, нужно кем-то менять. Военкомы, которых уволили, знали, как проводить мобилизацию, а сейчас их нет. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Как сообщает РБК-Украина, он рассказал о том, что мобилизацию нужно вернуть в рамки, в которых раньше все работало.

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"(Мобилизацию, - ред.) просто нужно вернуть на те рамки, в которых она была, на которых она работала раньше", - сказал Залужный.

Он акцентировал внимание на том, что людей, которые сейчас воюют на фронте, нужно кем-то менять. Давать оценку эффективности рекрутинга пока рано.

"Рекрутинг оценивать немного рано, а что касается вопросов мобилизации, ее не то что нужно усиливать, а вернуть те рамки, которые работали раньше. Потому, что сейчас это проблема тех ребят, которые воюют на переднем крае, их должен кто-то заменять, им должен кто-то помогать", - считает Залужный.

Что касается уволенных военкомов, главком добавил, что они знали, как проводить мобилизационные мероприятия.

"Это были профессионалы, они знали как это делать, а их нет сейчас", - подчеркнул Валерий Залужный.

Мобилизация в Украине

В Минобороны заявили о новом подходе к мобилизации – в частности, глава ведомства Рустем Умеров сказал, что органы местного самоуправления должны быть еще больше вовлечены в мобилизационные процессы. По его словам, нужно изменить подход к подготовке военнообязанных и населения к сопротивлению.

Кроме того, власти готовят законопроект об изменениях в мобилизацию. Полицейские, работники БЭБ и сотрудники Государственной пенитенциарной службы потеряют право на отсрочку. Уволиться с военной службы смогут лица, которые прослужили во время военного положения 36 месяцев.

Силы обороны не могут обойтись без мобилизации, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, численность войск составляет 1,1 млн человек, которые нужно держать постоянно.

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мобилизация ВСУ Валерий Залужный война России и Украины
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