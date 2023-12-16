Нововведения в мобилизации: кто будет призван, а кто получит отсрочку по новому закону

В Украине готовятся к изменениям в мобилизации. Новый законопроект предусматривает, что некоторые категории мужчин потеряют право на отсрочку.

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Кто теряет и получает право отсрочки от службы / Коллаж: Главред, фото : ua.depositphotos.com

В черновом варианте законопроекта по рекрутингу и прохождению военной службы определен перечень категорий граждан, которые теряют право на отсрочку. Его теряют и должны стать на воинский учет полицейские, работники БЭБ и сотрудники Государственной пенитенциарной службы. Наработку нового законопроекта обнародовала народный депутат Марьяна Безуглая на своей странице в Facebook.

Право на отсрочку и освобождение от военной службы

Одновременно законопроект содержит условия, при которых признаются лица, имеющие право на отсрочку. В черновом варианте документа право на отсрочку и освобождение от службы имеют:

все лица с инвалидностью;

те, у кого трое или более детей;

если двое военнослужащих имеют ребенка, то один из них имеет отсрочку и право на увольнение (то есть, если женщина решает пойти на военную службу, то мужчина таким образом может получить отсрочку);

если в семье есть несовершеннолетнее лицо с инвалидностью;

если у семьи есть совершеннолетний недееспособный ребенок с инвалидностью / жена или муж / родители жены или мужа 1-2 группы (при этом лицо с инвалидностью само выбирает кому отсрочка);

опекуны лица с инвалидностью 1-3 групп, которая признана в судебном порядке недееспособной;

беременные женщины и женщины в декрете;

только действующие нардепы, избрание депутатом - основание для увольнения;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время АТО или отпора вооруженной агрессии против Украины.

Этот законопроект предусматривает, что некоторые группы граждан, в частности соискатели высшего образования в возрасте до 30 лет, все ученые с учеными званием и преподаватели, работающие на полную ставку, могут получить отсрочку от военной службы. То есть они не освобождаются от военных обязательств, но имеют право на временное отложение службы через образовательные или научные занятия до достижения определенного возраста или завершения обучения.

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Кто не подлежит и подлежит мобилизации

Согласно новому законопроекту, лица, которые находились в плену, имеют право на освобождение от военной службы. Увольнение может также касаться генералов по решению военного руководства, а также лиц, прослуживших во время действия военного положения 36 месяцев. В частности, те, кто заключили краткосрочный контракт во время мобилизации (граждане в возрасте 18-25 лет), также могут иметь основание для освобождения от дальнейшей службы в армии.

В то же время, военнослужащие, которые были мобилизованы и уволены, и срочники, не подлежат мобилизации в течение 6 месяцев после освобождения.

Лица с инвалидностью и те, кто был освобожден из плена, могут мобилизоваться только по собственному желанию.

Мобилизация в Украине

Напомним, в наработке законопроекта предусматривается привлечение женщин к военному учету и базовой подготовке. Также возможна их добровольная служба во время военного положения, но не на боевых должностях. В законопроекте учитываются исключительные ситуации, когда женщины могут быть освобождены от службы из-за беременности или ухода за ребенком.

Также министр обороны, Рустем Умеров, подчеркнул важность привлечения местного самоуправления к работе по увеличению численности специалистов в Вооруженных Силах. Он выразил надежду на большую поддержку местных органов в деле мобилизации.

Как ранее сообщал Главред, продление военного положения в Украине до февраля 2024 года сопровождается дальнейшей мобилизацией. Однако, член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке, Соломия Бобровская, указала на значительные недостатки в процессе мобилизации.

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