Мобилизация студентов в Украине: какой категории могут дать отсрочку

Подавляющее большинство студентов на бакалавриате - 18-21 год, а на "магистерку" очень часто поступают люди старшего возраста.

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Как будет происходить мобилизация студентов в Украине / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВСУ, ua.depositphotos.com

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий рассказал, что у Верховной Раде рассматривается инициатива, если военнообязанный получает магистратуру впервые, то ему может быть предоставлена отсрочка, если во второй раз, тогда - нет.

По его словам в эфире "Українського радіо", сейчас около 55% студентов - это мужчины. Больше всего - на магистерском уровне. 65% контрактников "магистерки" - ребята.

"Подавляющее большинство студентов на бакалавриате - 18-21 год, а на магистерку очень часто поступают люди старшего возраста, призывного или мобилизационного. Сейчас мобилизационный возраст - это 27 лет. Есть закон, который принят ВР, но еще не подписан Президентом, чтобы снизить мобилизационный возраст до 25 лет. Поэтому люди часто используют высшее образование как средство обходить военную службу", - пояснил он. видео дня

Он признал, что мобилизационный ресурс в Украине является "проблематичным".

"Сейчас у ВР есть несколько инициатив, которые говорят о том, как с этим справиться, потому что мы понимаем, что мобилизационный ресурс в Украине проблематичен. На сегодня предложения, которые стоят перед ВРУ, фактически сводятся к тому, что если лицо получает такой уровень образования впервые, то ему может быть предоставлена отсрочка. Если же ты уже имеешь, например, магистерский уровень, то удвоение того же уровня не дает отсрочки", - рассказал Винницкий.

Мобилизация в Украине: что известно

Напомним, что Украинцев ждет усиление мобилизации в 2024 году. Как говорит политолог Андрей Золотарев, дефицит людей и снарядов в ВСУ придется покрывать усилением мобилизации в следующем году.

В Украине готовят громкие нововведения в процесс мобилизации. Чтобы стимулировать приток добровольцев в армию, украинцев хотят стимулировать финансово. Однако "закручивание гаек" также планируется.

В военкомат необходимо будет явиться в течение 48 часов после получения повестки. В Украине фактически действует электронный кабинет военнообязанных и призывников, который будет содержать все идентификационные данные.

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