Верховная Рада на этой неделе уволит одного из министров: депутаты раскрыли детали

В Верховной Раде Украины планируют уволить одного из министров, сообщили народные депутаты.

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В Верховной Раде уволят министра / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что Верховная Рада Украины на этой неделе намерена проголосовать за увольнение одного из министров.

"Анонсирую на этой неделе увольнение одного из министров КМУ", - написал он в своем Telegram- во вторник вечером.

Арахамия намекнул на увольнение одного из министров / скриншот: t.me/David_Arakhamia

В свою очередь член фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram сообщил, что речь идет об увольнении министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта.

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Железняк раскрыл, что уволят министра спорта / скриншот: t.me/yzheleznyak

Напомним, что Зеленский уволил командующего Сил теробороны. Президент Украины издал указ об увольнении с должности командующего Сил теробороны генерал-майора Вооруженных сил Украины Игоря Танцюру.

Из МОН уволили скандального эксперта. После антиукраинского поста был уволен государственный эксперт Андрей Василенко, который заговорил о Советском Союзе.

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