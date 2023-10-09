Зеленский уволил командующего Сил теробороны: уже известно кто его заменит

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ об увольнении с должности командующего Сил теробороны генерал-майора Вооруженных сил Украины Игоря Танцюру.

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Зеленский назначил нового командующего Сил территориальной обороны ВСУ. / Коллаж Главред, фото: Офис президента, 100 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Президент Владимир Зеленский назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича на должность командующего Сил территориальной обороны ВСУ. Предыдущим указом президент Украины уволил его предшественника генерал-майора Игоря Танцюру с занимаемой должности. Об этом говорится в указах президента №678/2023 и №679/2023.

"Назначить генерал-майора Баргилевича Анатолия Владиславовича командующим Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе Зеленского.

Стоит отметить, что Игорь Танцюра возглавил силы теробороны еще в мае 2022 года. В разные годы он руководил 169 учебным центром ВСУ "Десна", был начальником штаба Антитеррористической операции (АТО), а затем — штаба Операции объединенных сил (ООС). Также был заместителем командующего Сухопутных войск ВСУ.

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Кто такой Анатолий Баргилевич

Анатолий Баргилевич ранее работал в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. С 2022 года был начальником оперативного управления — заместителем начальника штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

В 2020-2022 годах Анатолий Баргилевич был заместителем командующего Сухопутных войск ВСУ по территориальной обороне.

Другие указы Зеленского

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский своим указом прямо в День военной разведки 7 сентября присвоил главе ГУР Кириллу Буданову воинское звание генерал-лейтенанта.

Перед этим, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о увольнении всех областных военкомов.

Также, президент Владимир Зеленский подписал закон 2309-ІХ о запрете ввоза и распространения русских книг - через год после того, как его принял парламент.

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