Зеленский уволил командующего Сил теробороны: уже известно кто его заменит

Президент Владимир Зеленский назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича на должность командующего Сил территориальной обороны ВСУ. Предыдущим указом президент Украины уволил его предшественника генерал-майора Игоря Танцюру с занимаемой должности. Об этом говорится в указах президента №678/2023 и №679/2023.
"Назначить генерал-майора Баргилевича Анатолия Владиславовича командующим Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе Зеленского.
Стоит отметить, что Игорь Танцюра возглавил силы теробороны еще в мае 2022 года. В разные годы он руководил 169 учебным центром ВСУ "Десна", был начальником штаба Антитеррористической операции (АТО), а затем — штаба Операции объединенных сил (ООС). Также был заместителем командующего Сухопутных войск ВСУ.
Кто такой Анатолий Баргилевич
Анатолий Баргилевич ранее работал в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. С 2022 года был начальником оперативного управления — заместителем начальника штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
В 2020-2022 годах Анатолий Баргилевич был заместителем командующего Сухопутных войск ВСУ по территориальной обороне.
Другие указы Зеленского
Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский своим указом прямо в День военной разведки 7 сентября присвоил главе ГУР Кириллу Буданову воинское звание генерал-лейтенанта.
Перед этим, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о увольнении всех областных военкомов.
Также, президент Владимир Зеленский подписал закон 2309-ІХ о запрете ввоза и распространения русских книг - через год после того, как его принял парламент.
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