Буданов больше не генерал-майор: что сделал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский повысил Кирилла Буданова в звании.

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Владимир Зеленский повысил Буданова в звании / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, ГУР МО Украины

Глава украинской разведки Кирилл Буданов распрощался со званием генерал-майора. Президент Украины Владимир Зеленский сделал это своим указом прямо в День военной разведки 7 сентября. Об этом говорится на сайте президента.

Своим указом Зеленский повысил Буданова в звании. Теперь он генерал-лейтенант.

"Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта генерал-майору Буданову Кириллу Алексеевичу - начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - говорится в тексте указа.

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Зеленский повысил Буданова в звании / фото: скриншот

Что говорит Буданов о войне

Напомним, Кирилл Буданов вынес вердикт "переговорам" с Россией. Он заявил, что Украине нет никакого смысла вести переговоры со страной-агрессором Россией.

Также Буданов прокомментировал слухи о контрнаступлении ВСУ. Он объяснил, что украинские военные продвигаются вперед, хоть контрнаступление многие считают медленным.

Кроме того стоит напомнить, что недавно стали известны интересные факты про главного разведчика. Он признался, что не любит кофе, а жена запрещает ему пить энергетики. Буданов также добавил, что слушается только свою жену.

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