УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Буданов больше не генерал-майор: что сделал Зеленский

Ангелина Подвысоцкая
7 сентября 2023, 13:32 обновлено 7 сентября, 13:39
431
Президент Украины Владимир Зеленский повысил Кирилла Буданова в звании.
Владимир Зеленский, Кирилл Буданов
Владимир Зеленский повысил Буданова в звании / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, ГУР МО Украины

Глава украинской разведки Кирилл Буданов распрощался со званием генерал-майора. Президент Украины Владимир Зеленский сделал это своим указом прямо в День военной разведки 7 сентября. Об этом говорится на сайте президента.

Своим указом Зеленский повысил Буданова в звании. Теперь он генерал-лейтенант.

"Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта генерал-майору Буданову Кириллу Алексеевичу - начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - говорится в тексте указа.

видео дня
указ Зеленского, Буданов
Зеленский повысил Буданова в звании / фото: скриншот

Что говорит Буданов о войне

Напомним, Кирилл Буданов вынес вердикт "переговорам" с Россией. Он заявил, что Украине нет никакого смысла вести переговоры со страной-агрессором Россией.

Также Буданов прокомментировал слухи о контрнаступлении ВСУ. Он объяснил, что украинские военные продвигаются вперед, хоть контрнаступление многие считают медленным.

Кроме того стоит напомнить, что недавно стали известны интересные факты про главного разведчика. Он признался, что не любит кофе, а жена запрещает ему пить энергетики. Буданов также добавил, что слушается только свою жену.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Владимир Зеленский Кирилл Буданов
Реклама

Главное за день

Буданов больше не генерал-майор: что сделал Зеленский

Буданов больше не генерал-майор: что сделал Зеленский

13:32 Политика
Контрнаступление набирает обороты, ВСУ завоевывают новые позиции - Столтенберг

Контрнаступление набирает обороты, ВСУ завоевывают новые позиции - Столтенберг

12:47 Украина
Китай поменял позицию насчет войны в Украине, но все равно хочет компромисса с РФ - Bloomberg

Китай поменял позицию насчет войны в Украине, но все равно хочет компромисса с РФ - Bloomberg

11:21 Мир
Все главные новости

Последние новости

13:57

Женщинам, которые станут на воинский учет, ограничат выезд за границу - нардеп

13:54

Favbet Foundation передал ВСУ на фронт микроавтобус

13:40

Мама портит настроение: психолог Наталья Холоденко рассказала, что с этим делать

13:32

Буданов больше не генерал-майор: что сделал Зеленский

13:11

Потребовалась операция на плоде: беременная Кардашьян загремела больницу

Киев попытаются склонить к уступкам РФ в зерновой сделке - КуликКиев попытаются склонить к уступкам РФ в зерновой сделке - Кулик
13:11

Старушка-лидер "Отрядов Путина" сказала "Слава Украине": журналист разыграл пенсионерку

13:04

Когда переводят часы на зимнее время 2023: точная дата

12:47

Контрнаступление набирает обороты, ВСУ завоевывают новые позиции - Столтенберг

12:43

Лорак таки собирается выступить в Москве: бесхребетные россияне дали добро

Реклама
12:25

Верка Сердючка со сцены в Майами спела гимн Украины и показала Залужного

12:12

Мужчина умоляет власти посадить его в тюрьму: причина удивит

12:02

Войтенко публично прокомментировал обвинения экс-супруги в домашнем насилии

11:58

"Это было в Кремле": Пригожин опозорился на банкете у Путина

11:55

В НАТО невнятно отреагировали на падение беспилотника в Румынии

11:41

Гороскоп на завтра 8 сентября 2023: Весам – чудесный день, Тельцам - открытие

11:21

Китай поменял позицию насчет войны в Украине, но все равно хочет компромисса с РФ - Bloomberg

11:15

Что вы увидели первым: тест по картинке определит интроверт вы или экстраверт

10:53

Самый модный маникюр на осень 2023: начинается эра натуральных ногтей

10:21

Когда и как сильно поднимут минимальную зарплату: Шмыгаль озвучил детали

10:03

Результат впечатляет: чем отбелить пожелтевший тюль

Реклама
09:45

Выборы во время войны в Украине невозможно провести: Данилов назвал причину

09:43

Церковный праздник 8 сентября: что нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы

09:14

Удар по уклонистам: в Украине создадут электронный реестр призывников - министр обороны

09:00

От Путина отвернутся, как только он проиграет на фронте в Украинемнение

08:58

Что лучше всего чистит серебро: 3 средства, которые "съедят" черноту

08:40

Силы обороны имеют частичный успех под Бахмутом: сводка Генштаба о контрнаступлении

07:58

Оккупанты 3 часа били беспилотниками по Одесчине: есть разрушения и пострадавший

06:47

В Ростове-на-Дону и под Москвой прогремели взрывы: в РФ заявили об атаке дронов

06:35

Почему "маляр" – это не "муляр", и чем отличаются эти слова: Авраменко дал ответ

06:12

Почему Путин готовится праздновать день победы 09.05.2025мнение

05:07

Стало известно, как принц Гарри называет Меган Маркл в интимной обстановкеВидео

04:37

Уберегите малыша: что категорически нельзя делать во время беременности

03:55

Публицист пояснил, почему Пригожина ликвидировали максимально шумно и громко

03:20

Какие самые длинные слова в украинском языке: не каждый сможет произнести

02:40

Угроза ядерного удара РФ: эксперт оценил опасность из Беларуси

02:12

Почему объектив круглый, а фото квадратные: об этом знают не все

00:21

Как приготовить суши дома: новые легкие суши от японского шефа

00:15

"Тела разорвало": в МВД рассказали подробности кровавого обстрела Константиновки

06 сентября, среда
23:51

Чем можно заразиться в общественных местах: что нужно знать каждому

22:41

Оружия на миллиард долларов: госсекретарь США объявил о новом пакете помощи ВСУ от Пентагона

Реклама
22:18

Санса Старк вновь на коне: Софи Тернер подтвердила свой развод

22:14

Украину накрыла почти 7-бальная буря: когда закончится геомагнитный шторм

22:07

Какая на самом деле ситуация в России с ракетами: у Буданова раскрыли детали

21:58

"Враги жалеть не будут!": Соловьев задрожал из-за передачи Украине Taurus и F-16Видео

21:48

Угроза очень высока: РФ может скоро атаковать Украину ракетами - ВСУ

21:23

Популярная французская актриса призналась, что в детстве стала жертвой инцеста

21:19

Новый пакет помощи: США передают Украине снаряды с обедненным ураном

20:54

"Смените фамилию на Бессовестный": Ступка шикарно отпраздновал день рождения в США и получил в Сети

20:53

Отношения на грани разрыва: мужчина вас не любит, если делает три вещи

20:46

Украина получит от США 25 миллиардов долларов: в Сенате назвали сроки

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять