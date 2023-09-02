Буданов вынес вердикт "переговорам" с Россией: ее цель – убийства

Украине нет никакого смысла вести переговоры со страной-агрессором Россией, считает начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

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Говорить с открытыми убийцами нет смысла - Буданов / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ

В переговорах с Россией нет смысла, потому что Москва ставит своей целью убийства. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

В интервью журналистке Наталье Мосейчук он решил воздержаться от прямого ответа на вопрос о "мирных" переговорах с РФ.

"Я воздерживаюсь от прямого ответа на поставленные вами вопросы. Единственное, что прокомментирую, говорить с открытыми убийцами нет смысла, потому что все, что они хотят — это тебя убить", - подчеркнул Кирилл Буданов. видео дня

Переговоры Украины и России

Украина никогда не пойдет на диалог с РФ, если она не заберет войска, говорил президент Владимир Зеленский. Гарант сказал, что Киев не согласится на сценарий замороженной войны.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее говорил, что Украину начнут агитировать за переговоры с РФ этой осенью. Однако Киев одержит победу по всем фронтам.

Путин выведет войска из Украины и сядет за стол переговоров, считает бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус. По его мнению, Россия может распасться по итогам поражения в войне против украинского государства.

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