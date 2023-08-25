Путин выведет войска из Украины и сядет за стол переговоров - экс-глава ЦРУ

Дэвид Петреус считает, что развал России после войны против Украины несет большую угрозу.

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Путин сядет за стол переговоров и выведет войска из Украины / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот с видео

Российский диктор Владимир Путин согласится вывести все свои войска из Украины и сядет за стол переговоров. Ему не удастся одержать победу над Украиной, которую поддерживает весь Запад. Об этом заявил бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус, сообщает 24 канал.

Он убежден, что Путин выполнит все условия, которые будут обсуждаться на переговорах. На него влияют и наложенные на РФ санкции. Если сейчас Кремлю хотя бы как-то удается обходить экономические ограничения, то со временем сделать это станет все труднее. Все благодаря тому, что Запад создал коалицию финансовых экспертов, которая занимается определение путей обхода санкций.

В настоящее время в РФ происходит отток капитала и отсутствие иностранных инвестиций. Поэтому Москва вынуждена "затягивать узел".

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"Мы должны показать, что все это будет продолжаться для России не только на поле боя, но и дома. Поэтому в конце концов Путин пойдет на переговоры, заберет свои войска, и выполнит все требования",– подчеркнул Петреус.

"Раскол РФ несет угрозу"

Дэвид Петреус считает, что раскол России после поражения в войне несет угрозу.

"Россия может распасться на несколько государственных образований, как это было в Советском Союзе, когда мы получили будто чудом все те независимые страны. Но в таком случае возникает очень много вызовов, и я знаю, что есть очень масштабные исследования, которые изучают эти центробежные процессы, которые могут привести к развалу Федерации", – сказал Петреус.

В то же время он акцентировал на том, что благодаря ВСУ РФ не несет такой угрозы для безопасности Европы, как это было раньше.

Переговоры Украины и России

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что за одним столом переговоров Зеленского с Путиным не будет. Дипломат акцентировал внимание на том, что Путин не может являться партнером в рамках переговорного процесса, потому что он совершил слишком много преступлений.

Чрезвычайный и полномочный посол в Японии Сергей Корсунский рассказал, посадят ли Украину за стол переговоров. По его мнению, западный мир хочет, чтобы Киев победил в войне Москву, однако стремится контролировать разрушительные процессы в России.

Политический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду сказал, что Украина должна бить по Москве, чтобы у Киева была серьезная переговорная позиция в рамках любых мирных диалогов. Как полагает эксперт, если этого не делать, переговоры рискуют пойти не по сценарию украинского государства.

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