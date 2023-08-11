Приближение выборов в США: посол ответил, посадят ли Украину за стол переговоров

Корсунский отметил, что Путин не хочет разжигать конфликт с НАТО, но намерен подорвать единство между странами трансатлантического сообщества.

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Посол ответил, посадят ли Украину за стол переговоров / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот

Западный мир хочет, чтобы Украина одержала победу в войне, которую развязала страна-агрессор Россия. В то же время там желают, чтобы после победы Украины процесс фрагментации РФ был контролируемым. Такое мнение высказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Японии Сергей Корсунский в интервью ТСН.uа.

"Они (США и другие западные партнеры – ред.) понимают опасность, но они совсем не хотят, чтобы это стало реальной Третьей мировой войной. Видение такое, что нужно, чтобы Украина победила, но чтобы она победила так, чтобы разрушение России происходило контролируемым образом. Вероятнее всего, видение такое, как мне кажется. В то же время я совершенно не вижу шагов и, я думаю, что это не так, что вроде бы нас принуждают к каким-то переговорам на условиях, которые нас не устраивают. Я думаю, что это абсолютно выдумка российская", - сказал дипломат.

Корсунский отметил, что Путин не хочет разжигать конфликт с НАТО, но намерен подорвать единство между странами трансатлантического сообщества. С этой целью он будет направлять все возможные усилия на провоцирование стран восточного фланга Альянса.

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"Я думаю, что чем дальше, тем больше мы будем видеть поддержку нашей позиции. Не то, чтобы засадить нас за стол переговоров, а чтобы сформировать политический пул стран, который продемонстрирует России, что "ты изгнанник, и мерить свою страну линейкой не надо"... Цивилизованный мир беспокоится о том, чтобы новых войн не возникло. Этот процесс скорее будет", - резюмировал посол.

Переговоры Украины и РФ

Недавно глава МИД Дмитрий Кулеба высказался о переговорах с РФ и подчеркнул, что никто и никогда не увидит Путина и Зеленского за одним столом. Кулеба подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин – не партнер для переговоров.

Если когда-нибудь будут мирные переговоры, их будет инициировать Украина, так считают в Госдепе США. Страна-агрессор Россия на данный момент отказалась участвовать в содержательных мирных переговорах.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, почему Россия хочет переговоров и какие планы имеет, если Украина на это пойдет. Как отметил Подоляк, россияне хотят затяжного конфликта. Они не хотят переговоров, наступления мира и не будут выполнять никаких договоренностей. Они хотят уменьшения интенсивности огня, оставить за собой линию разграничения и частично оккупированную территорию.

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