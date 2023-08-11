УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Элит РФ будут выжигать": Подоляк заявил, что Россия на пороге гражданской войны

Алина Дембицкая
11 августа 2023, 22:03 обновлено 11 августа, 22:03
28
Подоляк подчеркнул, что российские солдаты, которые вернутся домой после войны, будут иметь неуемную жажду к убийству.
Подоляк, Путин
Подоляк заявил, что Россия на пороге гражданской войны / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

После поражения в войне против Украины страну-агрессора Россию ждет неминуемая гражданская война. Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает УНИАН.

"В любом случае война будет перенесена на территорию РФ. И в любом случае война будет России против России, гражданская война", - отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что российские солдаты, которые вернутся домой после войны, будут иметь неуемную жажду к убийству. Они будут чувствовать, что российские элиты их обманули, отправив на войну в Украину, а потому солдаты захотят отомстить. Именно поэтому российские бойцы будут "выжигать" элит РФ.

видео дня

Согласно точке зрения Подоляка, такой сценарий приведет к тому, что Путин не сможет контролировать внутреннюю ситуацию в России. Поэтому высокопоставленным чиновникам следует как можно скорее взять власть в свои руки, чтобы начать процесс трансформации российского политического режима и восстановления нормальных отношений с международным сообществом.

"И тогда они (российские элиты – ред.) сохраняются в физическом смысле. Конечно, у них будет значительно меньше возможностей зарабатывать, они будут значительно менее мобильными, они точно не будут интегрированы в глобальную политическую элиту. Но они получат возможность сохраниться, физически выжить и иметь хоть какое - то влияние на российской территории", - заявил советник руководителя ОП.

В то же время Подоляк акцентировал внимание на том, что с каждым следующим днем возможность достижения такого "позитивного" для российских элит сценария уменьшается.

Что касается самого Путина, то, как считает советник руководителя ОП, сейчас глава кремлевского режима реализует процесс "обнуления" исторической России, в связи с чем он войдет в историю в "крайне отвратительном виде".

В России назревает гражданская война

Недавно политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил, что в стране-агрессоре России совсем скоро может быть сначала дворцовый переворот, а потом гражданская война, а точнее бунт. Политический эксперт подчеркнул, что в России произойдет неожиданная смена власти. А неожиданная смена власти при наличии огромного количества вооруженных людей и оружия в стране всегда заканчивалась смутой.

По словам начальника ГУР Кирилла Буданова, страна-агрессор Россия созрела к гражданской войне. Общество в РФ разорвано на две части. Часть россиян была готова поддержать владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина во время мятежа вагнеровцев. Буданов отмечает, что достаточно будет маленького внутреннего "дела", и конфликт внутри России усилится.

Российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко отмечал, что главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин может повторить военный мятеж в стране-агрессоре РФ. Если он окажется в Беларуси, то будет постепенно готовить новое наступление.

Вас может заинтересовать:

война в Украине Михаил Подоляк война России и Украины гражданская война в России
Реклама

Главное за день

"Элит РФ будут выжигать": Подоляк заявил, что Россия на пороге гражданской войны

"Элит РФ будут выжигать": Подоляк заявил, что Россия на пороге гражданской войны

22:03 Мир
Лондон дает "зеленый свет" Киеву по гарантиям безопасности: Ермак раскрыл детали

Лондон дает "зеленый свет" Киеву по гарантиям безопасности: Ермак раскрыл детали

22:03 Украина
Ракеты в пустоту: тактика русских бить по украинским авиабазам оказалась неэффективной - ВВС

Ракеты в пустоту: тактика русских бить по украинским авиабазам оказалась неэффективной - ВВС

21:16 Украина
Все главные новости

Последние новости

22:03

"Элит РФ будут выжигать": Подоляк заявил, что Россия на пороге гражданской войны

22:03

Лондон дает "зеленый свет" Киеву по гарантиям безопасности: Ермак раскрыл детали

21:54

"Тонны людей, на которых просто плюнул": Евгений Клопотенко жестко прошелся по Виннику

21:16

Ракеты в пустоту: тактика русских бить по украинским авиабазам оказалась неэффективной - ВВС

20:40

Кулеба назвал, куда ВСУ планируют бить дальнобойными ракетами Taurus и ATACMS

Запорожье и Херсонщина будут освобождены осенью, россиян в Крыму ждет Армагеддон – МаломужЗапорожье и Херсонщина будут освобождены осенью, россиян в Крыму ждет Армагеддон – Маломуж
20:30

Геомагнитный шторм обрушился на Украину: когда буря закончится

20:26

Как правильно – "лІмузІн", "лИмузИн" или "лІмузИн": Авраменко дал ответ

19:47

Оккупанты в глубокой обороне: ВСУ перехватили инициативу на фронте – Зеленский

19:45

В Украине резко поменялись цены на крупу, которая есть на каждой кухне

Реклама
19:26

Как хранить лук чтобы не сгнил: надежный способ сохранить лук в квартире

19:10

У российского командования большие проблемы на поле боямнение

19:00

Украину накрывает 10-градусная холодина: в каких регионах будут лить дожди

18:51

Анджелина Джоли и Брэд Питт закончили судиться по поводу развода - СМИ

18:44

Более двух часов медики боролись за его жизнь: ракета РФ убила 8-летнего Володю

18:36

ВСУ захватили инициативу и атакуют на нескольких направлениях - Генштаб Эстонии

17:51

"Влад Яма тоже будет на концерте?": Бабкину досталось на орехи в Сети за концерт в Майами

17:48

Украинский актер, поддерживающий ВСУ, переметнулся в Россию и открыл свою школу

17:43

"Мир вздрогнул": Медведев нафантазировал о "кровавом сале" и капитуляции Украины

17:38

Что надо освещать на Медовый Спас: собираем корзину в церковь

17:33

Квиткова судится с Добрыниным: что случилось

Реклама
17:32

Фирму жены Розенблата обвинили в отмывании средств на БпЛА для Минобороны - СМИ

17:28

Незаслуженно забытый рецепт из СССР: частый гость на столах наших бабушек

17:22

Атак БПЛА на Москву может стать еще больше: в ГУР сделали предупреждение

17:06

Сыну Инны и Тимура Мирошниченко нужна операция

16:44

Враг ударил Кинжалами по Франковщине: в ВСУ назвали цель ракетной атаки РФ

16:36

Божественная благозвучность: древние украинские имена женщин, о которых мы забыли

16:18

Головоломка для самых внимательных: надо угадать животное всего за 10 секунд

16:06

Можно ли совмещать кофе и какао: как ощутить ошеломительную сладость со вкусом

15:57

Что сделать 13 августа, чтобы день был удачным и счастливым: приметы и запреты

15:46

Вопросы решают без РФ: страны Юга увидели слабость диктатора Путина – экспертВидео

15:34

Можно ли стричь волосы родным: неожиданный ответ для тех, кто об этом не думал

15:20

"Требуют общаться на украинском": Алхим обозвала украинцев из западных областей

14:54

ВСУ прорываются на двух направлениях: уничтожили десятки россиян вместе с техникой

14:35

"Увольняем всех областных "военкомов": Зеленский провел спецзаседание СНБО

14:34

ВСУ – о ситуации под Купянском: обстановка тяжелая, но армия держит контроль

14:01

Российская ракета убила ребенка: тяжелые последствия удара по Ивано-ФранковскуФото

13:54

Ракеты на 300 и БПЛА на 800 км помогут ВСУ, когда Крым станет островом – МаломужВидео

12:59

"ВСУ совершили чудо": в Пентагоне удивлены, что армия Украины загнала россиян в оборону

12:41

Украине надо наносить удары по РФ, но ее распад не нужен США и КНР – ЗагороднийВидео

12:35

Почему нельзя пить чай с ложкой в кружке: привычка, которая обрекает на беды

Реклама
12:20

"Россия вымаливает переговоры": у Зеленского раскрыли, чего именно хочет Кремль

12:17

РФ ударила по многоэтажке в Херсоне: в больнице умер один из пострадавших

11:47

По всему миру активно развивается "зеленый" майнинг – криптоинвестор Сергей Тронь актуально

11:39

Favbet Foundation передал ВСУ внедорожник Nissan Navara и двухосный лафет

11:37

Гороскоп на завтра 12 августа 2023: Раку – куча дел, Льву – великий день

11:27

Как определить характер женщины по любимым цветам

11:03

В Москве прогремел взрыв: над столицей агрессора России пролетел БПЛАВидео

10:48

Оккупанты России на энергоблоке Запорожской АЭС устроили инцидент – Энергоатом

10:38

"Вагнер" присоединится к армии Беларуси: в разведке предупредили об угрозе на границах НАТО

10:04

В Киеве, Виннице, Хмельницком прогремели взрывы во время воздушной тревоги: что известно

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять