"Элит РФ будут выжигать": Подоляк заявил, что Россия на пороге гражданской войны

Подоляк подчеркнул, что российские солдаты, которые вернутся домой после войны, будут иметь неуемную жажду к убийству.

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Подоляк заявил, что Россия на пороге гражданской войны / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

После поражения в войне против Украины страну-агрессора Россию ждет неминуемая гражданская война. Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает УНИАН.

"В любом случае война будет перенесена на территорию РФ. И в любом случае война будет России против России, гражданская война", - отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что российские солдаты, которые вернутся домой после войны, будут иметь неуемную жажду к убийству. Они будут чувствовать, что российские элиты их обманули, отправив на войну в Украину, а потому солдаты захотят отомстить. Именно поэтому российские бойцы будут "выжигать" элит РФ.

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Согласно точке зрения Подоляка, такой сценарий приведет к тому, что Путин не сможет контролировать внутреннюю ситуацию в России. Поэтому высокопоставленным чиновникам следует как можно скорее взять власть в свои руки, чтобы начать процесс трансформации российского политического режима и восстановления нормальных отношений с международным сообществом.

"И тогда они (российские элиты – ред.) сохраняются в физическом смысле. Конечно, у них будет значительно меньше возможностей зарабатывать, они будут значительно менее мобильными, они точно не будут интегрированы в глобальную политическую элиту. Но они получат возможность сохраниться, физически выжить и иметь хоть какое - то влияние на российской территории", - заявил советник руководителя ОП.

В то же время Подоляк акцентировал внимание на том, что с каждым следующим днем возможность достижения такого "позитивного" для российских элит сценария уменьшается.

Что касается самого Путина, то, как считает советник руководителя ОП, сейчас глава кремлевского режима реализует процесс "обнуления" исторической России, в связи с чем он войдет в историю в "крайне отвратительном виде".

В России назревает гражданская война

Недавно политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил, что в стране-агрессоре России совсем скоро может быть сначала дворцовый переворот, а потом гражданская война, а точнее бунт. Политический эксперт подчеркнул, что в России произойдет неожиданная смена власти. А неожиданная смена власти при наличии огромного количества вооруженных людей и оружия в стране всегда заканчивалась смутой.

По словам начальника ГУР Кирилла Буданова, страна-агрессор Россия созрела к гражданской войне. Общество в РФ разорвано на две части. Часть россиян была готова поддержать владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина во время мятежа вагнеровцев. Буданов отмечает, что достаточно будет маленького внутреннего "дела", и конфликт внутри России усилится.

Российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко отмечал, что главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин может повторить военный мятеж в стране-агрессоре РФ. Если он окажется в Беларуси, то будет постепенно готовить новое наступление.

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