'Смена власти': эксперт раскрыл, что Россию ждет переворот и гражданская война

Тарас Загородний заметил, что сначала в России может быть дворцовый переворот, потом гражданская война, а точнее бунт.

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Загородний рассказал, Будет ли в России гражданская война / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: видео

На сайте Главред состоялся чат с политическим и экономическим экспертом Тарасом Загородним. Общаясь с читателями, он рассказал, что в России более вероятно на сегодняшний день - гражданская война или дворцовый переворот.

Эксперт отметил, что это могут быть взаимосвязанные вещи - сначала дворцовый переворот, потом гражданская война, а точнее бунт.

"Точно будет третья чеченская война, в этом можно даже не сомневаться. Потому что все силовики России едины во мнении, что Кадырова нужно убирать за то, что он, как они говорят, "украл победу" во Второй чеченской войне. А это может стать катаклизмом, который способен потянуть за собой другие войны", - отметил Загородний.

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Политический эксперт подчеркнул, что в России произойдет неожиданная смена власти. А неожиданная смена власти при наличии огромного количества вооруженных людей и оружия в стране всегда заканчивалась смутой в России, что очень хорошо для нас.

Переворот в России

Напомним, что ГУР рассказали, что России грозит дворцовый переворот, верхушка обсуждает преемника Путина. Смена власти в стране-агрессоре России может произойти тайно, считает начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Генерал армии назвал вероятных лидеров нового заговора в РФ. Николай Маломуж выразил вероятность создания различных форматов антипутинской коалиции, однако создать реальную антиправительственную военную силу в РФ будет очень сложно.

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