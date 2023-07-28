'Надо много оружия': Карась объяснил, как Запад может отреагировать на запугивание РФ

Сейчас происходит выбивание влияния России из географии всего мира, от Африки до Южной Америки, считает Карась.

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Карась отметил важность передачи оружия Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Bundeswehr

В интервью Главреду военнослужащий ВСУ, лидер организации С14 Евгений Карась рассказал, может ли Запад как-то отреагировать на российские пугалки.

"Было бы хорошо, чтобы Запад передал нам больше пулеметов, гранатометов, минометных мин, дронов, просто автомобилей - это была бы лучшая реакция. Поэтому Путин сделал заявление - еще 100" Брэдли", 20 САУ. И даже 100 тысяч винтовок М-16 было бы лучше для нашей пехоты. Потому что во время штурмовых действий красивый автомат, который лучше и громче стреляет - это то, что сделает пехоту и десантно-штурмовые части счастливыми", - пояснил Карась.

Он также добавил, что Запад и так передает нам вооружение, но его мало. Нападать на Россию нет смысла, потому что украинская армия и так же ее перемалывает. Поэтому в очередной раз подчеркнул, что надо давать нам больше боеприпасов.

"Они же цинично к этому подходят - мол, зачем Западу воевать с Россией, когда воюет Украина, украинцы гибнут, просто давай им вооружение. Но если по справедливости, надо давать этого вооружения больше, а не ждать каждые полгода какой-то партии. Если мы уже прорвем и выйдем на более оптимистичные результаты, тогда нам надо давать только оружие, чтобы мы сразу погнали их и довели до кризиса. А не так, что после успешного контрнаступления Запад ждет еще полгода-год, а россияне в это время роют новые окопы. Это со стороны наших союзников в значительной степени является непорядочным, потому что мы для них разрушаем РФ, и они от этого получают огромные плюсы - геополитические, газовые, торговые", - пояснил военнослужащий.

Карась также добавил, что сейчас происходит выбивание влияния России из географии всего мира, от Африки до Южной Америки, потому что она везде слаба.

"И это мы своей кровью выполнили задачу, которая была в интересах многих стран Запада. К сожалению, помощи много, но хотелось бы больше", - подчеркнул эксперт.

Кто такой Евгений Карась Евгений Карась - украинский общественный деятель и активист, лидер общественной организации С14 (движение общество будущего). Участвовал в войне на востоке Украины. После начала полномасштабной фазы войны с РФ встал на защиту Украины от российских оккупантов в составе одного из подразделений, сообщает Википедия.

Смотрите видео интервью Евгения Карася Главреду о ситуации на фронтах:

Военная помощь Украине

Напомним, что Чехия передаст Украине вертолеты, боеприпасы и поможет с подготовкой пилотов F-16. В ближайшие месяцы Чехия передаст Украине штурмовые вертолеты и еще 100 тысяч штук крупнокалиберных снарядов, заявил премьер-министр Петр Фиала.

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